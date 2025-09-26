PUBLICIDADE

A anulação mais significativa afeta a aquisição de guias laser para combate aéreo adjudicada à Rafael Advanced Systems por 207,4 milhões de euros em 2024. Este sistema POD designador laser para sistemas de combate aéreo foi concedido à empresa israelita por ser a única com capacidade para o desenvolver.

Além disso, foram cancelados outros dois grandes contratos destinados ao Exército de Terra: a aquisição de lançadores de foguetes de alta mobilidade Silam e o sistema de mísseis antitanque Spike L.R., ambos avaliados, em conjunto, em quase 1.000 milhões de euros.

Estas cancelamentos foram formalizadas na semana passada, mesmo antes da aprovação do Decreto Real que conferiu suporte legal ao boicote às empresas israelitas. Este tipo de medidas já tinha começado com a rescisão de um pedido de munições e armas, em abril deste ano de 2025.

Contratos menores também afetados pelo veto

A medida atingiu até contratos de menor valor que dizem respeito a material destinado à Unidade Militar de Emergências (UME). Entre estes estão mochilas ignífugas adjudicadas à Guardian Homeland Security por 59.616 euros para combater incêndios.

Com a Netline Communications Technologies foram anulados dois contratos: um de 1.4 milhões de euros para material complementar de inibidores de frequência de veículos militares e outro de 470.000 euros para a sincronização destes sistemas. Também foi cancelada a compra à Israel Military Industries (IMI) do programador M339 SETTER espoleta 120 mm, compatível com os carros Leopard, por 2.2 milhões de euros.

Impacto na manutenção e sustentação

As anulações afetaram particularmente a Elbit Systems, com contratos cancelados de até 4.5 milhões de euros para manutenção e peças de reposição de sistemas de radioenlaces. Outros contratos rompidos incluem a sustentação de câmaras térmicas coral, visores noturnos e designadores laser Rattler da Infantaria de Marinha, comercializados pela espanhola Blanch International, mas com tecnologia israelita.

Com a Pap Tecnos foram cancelados contratos de 350.000 euros para a manutenção de estações de armas Rwcs Minisamson do veículo RG-31. Estas anulações fazem parte do plano integral de desconexão da Defesa da tecnologia israelita, que afeta principalmente contratos assinados nos últimos dois anos.