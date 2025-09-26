Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Rússia prolonga proibição de exportação de gasolina e gasóleo até ao final do ano

Preços da gasolina batem recordes e a escassez espalha-se. Foto de arquivo, agosto de 2025
Os preços da gasolina atingem novos recordes, a escassez espalha-se. Foto de arquivo, agosto de 2025 Direitos de autor  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
Direitos de autor Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
De Irina Sheludkova
Publicado a
A crise no mercado de combustíveis está a alastrar-se, e as refinarias têm de ser reparadas com maior frequência devido aos ataques de drones das Forças Armadas da Ucrânia.

O Kremlin prolongou até ao final deste ano a proibição em vigor sobre a exportação de gasolina e, pelo mesmo período, introduzirá uma proibição sobre a exportação de gasóleo para não produtores.

O vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, afirmou que "isto permitirá assegurar adicionalmente o mercado de produtos petrolíferos". A exportação de gasolina será proibida para todos os participantes, exceto para fornecimentos ao abrigo de acordos intergovernamentais.

Recentemente, tem-se alargado o défice de combustível no mercado, aumentado o número de regiões com restrições na venda de gasolina, enquanto o preço atinge recordes históricos. As falhas no abastecimento já afetaram também as regiões centrais, incluindo Moscovo e Leninegrado.

Pavel Bajenov, presidente da União Independente de Combustíveis (NTS), informou o jornal "Izvestia" que a situação afeta principalmente a Rússia Central, o sul do país, a região do Volga e o Extremo Oriente.

Segundo a versão oficial, os problemas são causados pela procura sazonal e pela manutenção das refinarias.

Mas, no contexto dos ataques praticamente diários das forças ucranianas, os objetos da indústria de refinação de petróleo, ao que parece, necessitam de reparações mais frequentes, e a produção tem vindo a diminuir, o que já é sentido pelos consumidores que esperam longas filas nas bombas de gasolina.

Na quarta-feira, drones ucranianos voltaram a atacar a refinaria "Gazprom Neftekhim Salavat" em Bashkortostan, que fica a 1500 km da linha da frente.

Na sexta-feira, drones ucranianos atingiram pela segunda vez no mês a refinaria Afipsky no Krai de Krasnodar, no sul da Rússia.

Nas últimas semanas, a Ucrânia intensificou os ataques à indústria petrolífera russa, resultando na suspensão das operações das instalações e contribuindo para o défice de gasolina no país.

De acordo com cálculos da Reuters, os ataques ucranianos desativaram instalações que representam pelo menos 17% da capacidade de refinação de petróleo da Rússia, ou 1,1 milhões de barris por dia (b/d). O economista russo Vladislav Inozemtsev afirmou em entrevista à Euronews que a estratégia de Kiev de atacar a indústria petrolífera russa é "a mais eficaz que a Ucrânia pode adotar" para prejudicar a máquina militar russa.

