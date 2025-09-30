Itália: "100 praças para as Fortalezas de Gaza" em todo o país

PUBLICIDADE

Na Piazza dei Cinquecento, em frente à estação Termini, local simbólico da greve geral de segunda-feira passada que paralisou o país, a guarnição permanente tornou-se, desde há dias, um ponto de referência para as mobilizações na capital.

"Se tocarem na Flotilha, estamos prontos para voltar a bloquear o país".

Uma iniciativa das 100 Praças para Gaza, organizada pela Unione Sindacale di Base , bem como por outras associações e grupos pró-Palestina. Entre eles, na guarnição romana, encontramos Giulia Calò, porta-voz de Potere al Popolo.

Ela e outros organizadores estão a dormir nas tendas que há dias são uma presença permanente em frente à estação Termini. Este é o local a partir do qual, explicam-nos, a atividade da Global Sumud Flotilla é monitorizada e onde são decididas as acções de protesto.

Estamos aqui para manter a atenção e a mobilização sobre a Palestina ", explica Giulia, "sobre a Flotilha e sobre o que está a acontecer em Gaza. No dia 22 de setembro bloqueámos o país, se tocarem na Flotilha, estamos prontos para o fazer novamente".

Queremos uma alternativa autónoma e independente ao governo e ao centro-esquerda

Depois dos protestos do passado fim de semana em várias cidades italianas e não só, os manifestantes estão agora a pensar na grande mobilização de 4 de outubro na capital. O que aconteceu em 22 de setembro foi para deixar claro que existe um povo e uma classe política. Este povo quer o fim do genocídio em Gaza e uma classe política que assuma as suas responsabilidades".

Uma classe política, explica Giulia, que se coloca corajosamente do lado da Palestina e daquele povo, especialmente dos trabalhadores que saíram à rua naqueles dias."Uma alternativa que não é nem o governo nem o centro-esquerda".

O que diz o governo

O Presidente Meloni já criticou os protestos e, em particular, os episódios de violência que acompanharam algumas das manifestações em algumas ocasiões. Nas últimas horas, a propósito da Flotilha, pediu que esta parasse para não pôr em causa o plano de paz para o Médio Oriente, proposto pelos Estados Unidos.

A esperança de alcançar a paz, disse Meloni,"assenta num equilíbrio frágil" e forçar o bloqueio naval imposto pelo Estado judaico pode tornar-se "um pretexto" para fazer explodir o acordo, acrescentou.

O governo já tinha manifestado nos últimos dias a sua preocupação com o destino da Flotilha. O ministro da Defesa, Crosetto , falou nos últimos dias de perigo e de exposição a riscos , caso os membros da missão humanitária decidissem forçar o bloqueio naval imposto por Israel.

De facto, a tentativa de mediação do Vaticano de entregar ajuda a Chipre como garantia para que esta chegue a Gaza tem sido, até agora, de pouca utilidade.

As opiniões dos italianos nas ruas da capital

Nem todos concordam com a ação da Flotilha, mesmo que para alguns, como no caso deste rapaz, valha a pena felicitar a coragem no direito de se manifestar, talvez ultimamente perdido.

"Se estão a fazer bem em não aceitar a mediação, não sei se o objetivo da missão", diz, "não é entregar ajuda, mas tentar bloquear Israel. "Quanto aos protestos destes dias, "é bom ver que há todas estas pessoas animadas pelo mesmo sentimento, talvez seja um pouco de cola num momento histórico como este, mas os movimentos internos não estão muito organizados".

Pelo contrário, a opinião de uma rapariga que explica que, embora apoie as acções nas ruas, não compreende o significado da missão da Flotilha: "Não consigo distinguir", diz, "entre o verdadeiro objetivo da iniciativa e o seu valor puramente simbólico".