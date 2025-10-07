Homem mata juiz na sala de audiências durante julgamento na Albânia

Três pessoas foram detidas em Tirana, capital da Albânia, depois de um homem que estava a ser julgado ter matado a tiro um juiz num tribunal, na segunda-feira, segundo a polícia.

O juiz Astrit Kalaja estava a presidir a uma audiência sobre um litígio de propriedade no Tribunal de Recurso de Tirana quando o homem disparou sobre ele com uma pistola, disseram as autoridades.

Kalaja morreu quando estava a ser levado para o hospital.

Segundo a polícia, o atirador também disparou contra duas outras pessoas envolvidas na audiência, um pai e um filho. Estes foram levados para um hospital e os seus ferimentos não constituem perigo de vida.

O suspeito - um homem de 30 anos identificado pelas autoridades apenas com as iniciais E. Sh. - foi detido pouco depois do tiroteio. Foi identificado como Elvis Shkambi pela Euronews Albania.

O homem abriu fogo porque sabia que ia perder o caso, noticiaram os media locais.

O tio do homem também foi detido, assim como um segurança do tribunal, segundo a polícia. A Euronews Albania identificou-os como Gjon Shkambi e Banush Koxhaj, respetivamente.

O guarda de segurança não revistou fisicamente o arguido nem o seu tio, apesar de terem acionado o detetor de metais ao entrarem no tribunal, disseram as autoridades.

O primeiro-ministro albanês, Edi Rama, afirmou na segunda-feira que se tratava de um "acontecimento trágico" e apelou a penas mais duras para os crimes relacionados com armas de fogo.

"A agressão criminosa contra o juiz exige, sem dúvida, a resposta legal mais extrema contra o agressor", escreveu numa publicação no X.

O presidente da Albânia, Bajram Begaj, condenou o sucedido, considerando-o "um terrível ataque contra todo o sistema judicial".

Os colegas do juiz Kalaja colocaram flores no local do crime, na terça-feira, num gesto simbólico em sua memória, noticiou a Euronews Albania.