Homem mata juiz na sala de audiências durante julgamento na Albânia

Duas pessoas ficaram feridas depois de um suspeito de 30 anos ter disparado durante uma audiência sobre um litígio imobiliário no Tribunal de Recurso de Tirana.
Três pessoas foram detidas em Tirana, capital da Albânia, depois de um homem que estava a ser julgado ter matado a tiro um juiz num tribunal, na segunda-feira, segundo a polícia.
O juiz Astrit Kalaja estava a presidir a uma audiência sobre um litígio de propriedade no Tribunal de Recurso de Tirana quando o homem disparou sobre ele com uma pistola, disseram as autoridades.
Kalaja morreu quando estava a ser levado para o hospital.
Segundo a polícia, o atirador também disparou contra duas outras pessoas envolvidas na audiência, um pai e um filho. Estes foram levados para um hospital e os seus ferimentos não constituem perigo de vida.
O suspeito - um homem de 30 anos identificado pelas autoridades apenas com as iniciais E. Sh. - foi detido pouco depois do tiroteio. Foi identificado como Elvis Shkambi pela Euronews Albania.
O homem abriu fogo porque sabia que ia perder o caso, noticiaram os media locais.
O tio do homem também foi detido, assim como um segurança do tribunal, segundo a polícia. A Euronews Albania identificou-os como Gjon Shkambi e Banush Koxhaj, respetivamente.
O guarda de segurança não revistou fisicamente o arguido nem o seu tio, apesar de terem acionado o detetor de metais ao entrarem no tribunal, disseram as autoridades.
O primeiro-ministro albanês, Edi Rama, afirmou na segunda-feira que se tratava de um "acontecimento trágico" e apelou a penas mais duras para os crimes relacionados com armas de fogo.
"A agressão criminosa contra o juiz exige, sem dúvida, a resposta legal mais extrema contra o agressor", escreveu numa publicação no X.
O presidente da Albânia, Bajram Begaj, condenou o sucedido, considerando-o "um terrível ataque contra todo o sistema judicial".
Os colegas do juiz Kalaja colocaram flores no local do crime, na terça-feira, num gesto simbólico em sua memória, noticiou a Euronews Albania.