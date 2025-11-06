A atriz norte-americana Angelina Jolie visitou Kherson e Mykolaiv na quarta-feira, encontrando-se com pessoal médico, famílias e voluntários em algumas das regiões mais perigosas da Ucrânia.

De acordo com a Fundação Legacy of War, Jolie ficou a saber como as instituições médicas e educativas nas regiões da linha da frente da Ucrânia foram transferidas para espaços subterrâneos reforçados para continuarem a funcionar.

A região de Kherson está parcialmente ocupada pelas forças russas na margem esquerda do rio Dnipro. A cidade de Kherson - na margem oposta do rio - é constantemente alvo das forças russas devido à sua proximidade da zona ocupada e, por conseguinte, às limitações das defesas aéreas ucranianas.

"As pessoas de Mykolaiv e Kherson vivem com o perigo todos os dias, mas recusam-se a ceder. Numa altura em que os governos de todo o mundo estão a virar as costas à proteção dos civis, a sua força e o seu apoio mútuo são humilhantes", afirmou Jolie num comunicado divulgado pela fundação.

Os ataques de drones russos à cidade de Kherson tornaram-se tão frequentes que os residentes descrevem a estratégia de Moscovo de ataques constantes a civis como um "safari humano".

Para proteger a população e as infraestruturas civis, as principais estradas que conduzem ao centro de Kherson estão cobertas por redes improvisadas.

Residentes locais caminham ao longo de uma rua coberta por uma rede anti-drones na cidade de Kherson, na linha da frente, no sul da Ucrânia, segunda-feira, 3 de novembro de 2025 AP Photo

De acordo com a Fundação Legacy of War, Jolie viu esta técnica de proteção anti-drone, que transforma as estradas numa espécie de túnel protegido.

"Após quase três anos de conflito, o cansaço é visível, mas a determinação também. As famílias querem segurança, paz e a possibilidade de reconstruir as suas vidas. A diplomacia e a proteção dos civis não devem ser deixadas ao abandono numa competição brutal de armas e tecnologia."

A 29 de outubro, um ataque de artilharia russa atingiu um hospital pediátrico em Kherson, ferindo nove pessoas, incluindo quatro crianças.

Carros circulam na estrada coberta com uma rede anti-drone PFV nas proximidades da cidade da linha de frente de Kherson, sul da Ucrânia, segunda-feira, 3 de novembro de 2025 AP Photo

Os meios de comunicação social nacionais também informaram que, durante a visita de Jolie, um membro ucraniano da sua equipa de segurança foi detido por oficiais do exército.

O homem em questão é alegadamente um oficial da reserva que não possuía um certificado de comissão médica válido e foi reencaminhado para outro local para resolver o problema.

Os meios de comunicação social locais confirmaram junto do serviço regional de recrutamento militar em Mykolaiv que Jolie visitou as instalações.

A atriz já tinha visitado a Ucrânia na primavera de 2022, apenas dois meses após a invasão total da Rússia.