Reunião na Casa Branca: Trump saúda líderes da Ásia Central em busca de metais essenciais

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, reuniu-se na Casa Branca com os líderes de cinco países da Ásia Central, numa altura em que intensifica a procura de metais de terras raras, necessários para dispositivos de alta tecnologia, incluindo smartphones, veículos eléctricos e aviões de combate.

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Trump e os responsáveis do Cazaquistão, Quirguizistão, Tajiquistão, Turquemenistão e Uzbequistão tiveram reuniões bilaterais na Sala Oval antes de um jantar de trabalho.

"Estamos a reforçar as nossas parcerias económicas, a melhorar a nossa cooperação em matéria de segurança e a expandir os nossos laços globais", declarou Trump antes de um jantar com os líderes do Tajiquistão, Turquemenistão, Uzbequistão, Cazaquistão e Quirguizistão.

"Estas nações foram outrora o lar da antiga Rota da Seda, que ligava o Oriente e o Ocidente", disse Trump, observando que "infelizmente, os anteriores presidentes americanos negligenciaram completamente esta região".

As visitas à Casa Branca foram realizadas depois de Trump ter conseguido aliviar, pelo menos temporariamente, as tensões entre os EUA e a China sobre a exportação de metais de terras raras, uma das principais fontes de discórdia nas suas negociações comerciais.

No mês passado, Pequim alargou as restrições à exportação de elementos vitais de terras raras e ímanes, antes de anunciar, após as conversações Trump-Xi na Coreia do Sul, na semana passada, que a China iria adiar as suas novas restrições por um ano.

Washington está agora a procurar novas formas de contornar a China no mercado dos minerais críticos. A China é responsável por quase 70% da extração de terras raras a nível mundial e controla cerca de 90% do processamento global de terras raras.

Criar laços económicos

O Secretário de Estado Marco Rubio deu as boas-vindas aos líderes da Ásia Central no Departamento de Estado, na quarta-feira, para assinalar o 10.º aniversário do C5+1 e para explorar o potencial de expansão dos laços económicos entre estes países e os EUA.

"Muitas vezes passamos tanto tempo concentrados em crises e problemas - e eles merecem atenção - que às vezes não passamos tempo suficiente concentrados em novas oportunidades empolgantes", disse Rubio.

O presidente Donald Trump, sentado no centro à esquerda, participa de um jantar com líderes de países da Ásia Central, quinta-feira, 6 de novembro de 2025. Jacquelyn Martin/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

"E é isso que existe aqui agora: uma nova e empolgante oportunidade na qual os interesses nacionais dos nossos respectivos países estão alinhados."

As reuniões da Casa Branca ocorreram depois de um grupo bipartidário de senadores ter apresentado legislação na quarta-feira para revogar as restrições comerciais da era soviética que alguns congressistas dizem estar a impedir o investimento americano nas nações da Ásia Central, que se tornaram independentes com o colapso da União Soviética em 1991.

E de acordo com outros funcionários da administração Trump, o aprofundamento da relação dos EUA com estes países é uma prioridade, um ponto que eles deixaram claro perante os representantes da Ásia Central.

O "compromisso do presidente com esta região é que vocês têm uma linha direta para a Casa Branca e que terão a atenção que esta área merece", disse o embaixador dos EUA na Índia, Sergio Gor, que também é o enviado especial de Trump para a Ásia Central e do Sul, aos funcionários da Ásia Central na quarta-feira.

Ásia Central possui grandes reservas de terras raras

Durante décadas, o grupo de países, conhecido como "C5+1", centrou-se sobretudo na segurança regional, em particular à luz da presença militar dos EUA e da sua retirada do vizinho Afeganistão, do tratamento dado pela China aos muçulmanos de etnia uigur em Xinjiang e das tentativas da Rússia de reafirmar o seu poder na região.

Apesar disso, a China e a Rússia há muito que beneficiam das exportações de minerais vitais da Ásia Central.

Por exemplo, de acordo com estatísticas comerciais a nível nacional publicadas pela plataforma de dados online Observatório da Complexidade Económica, o Cazaquistão enviou 3,07 mil milhões de dólares em minerais essenciais para a China e 1,8 mil milhões de dólares para a Rússia em 2023, em comparação com 544 milhões de dólares para os EUA.

A região da Ásia Central possui reservas profundas de minerais de terras raras e produz cerca de metade do urânio do mundo, que é fundamental para a produção de energia nuclear. Mas a região precisa urgentemente de investimentos para desenvolver os recursos.