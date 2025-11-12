Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Felipe VI e Xi Jinping destacam "coexistência amigável" entre Espanha e China

O Rei Felipe VI de Espanha e o Presidente chinês Xi Jinping, à esquerda, passam pela guarda de honra numa cerimónia em Pequim, a 12 de novembro de 2025.
O Rei Felipe VI de Espanha e o Presidente chinês Xi Jinping, à esquerda, passam pela guarda de honra numa cerimónia em Pequim, a 12 de novembro de 2025. Direitos de autor  AP / EPA
Direitos de autor AP / EPA
De Rafael Salido
Publicado a Últimas notícias
Os meios de comunicação social chineses destacaram a viagem do monarca e elogiaram a decisão do governo espanhol de reforçar os laços com Pequim. A viagem não foi isenta de polémicas, como a desejada aproximação a Pequim e a colocação de uma coroa de flores na Praça de Tiananmen.

O rei Felipe VI e o presidente chinês, Xi Jinping, destacaram esta quarta-feira em Pequim a "convivência amistosa" e a "relação de confiança" que caracteriza os laços entre Espanha e a China, durante a reunião bilateral realizada no Grande Palácio do Povo, no âmbito da viagem de Estado do rei e da rainha à República Popular.

Após a receção oficial na Praça Tiananmen, os dois chefes de Estado mantiveram um encontro em que reafirmaram o seu empenho no diálogo e na cooperação. Xi descreveu Felipe VI como "um bom amigo do povo chinês" e assegurou que os dois países "estabeleceram um exemplo de coexistência amigável e desenvolvimento conjunto entre nações com histórias, culturas e sistemas sociais diferentes".

O líder chinês sublinhou que, face a um contexto internacional "complexo e em mudança", o mundo precisa de "mais forças construtivas empenhadas na paz e no desenvolvimento". Neste sentido, propôs o reforço da Parceria Estratégica Global entre a China e Espanha, a fim de a dotar de "maior dinamismo, orientação firme e influência internacional".

Felipe VI, por seu lado, recordou que a primeira visita da Coroa espanhola à China teve lugar em 1978, quando o então rei Juan Carlos I abriu um canal de entendimento entre os dois países. Desde então, disse o monarca, "construiu-se uma relação sólida, baseada na confiança mútua, no respeito e na prosperidade partilhada".

A reunião terminou com a assinatura de dez acordos e convenções bilaterais em matéria económica, cultural, científica e tecnológica. Entre eles, um memorando de entendimento para a criação de uma comissão mista de cooperação económica, que funcionará como um "balcão único" para facilitar o acesso das empresas espanholas ao mercado chinês, bem como acordos de coprodução audiovisual, cooperação linguística e astrofísica.

A visita dos reis de Espanha vem reforçar um período de crescente sintonia entre Madrid e Pequim, marcado pelas recentes viagens do primeiro-ministro, Pedro Sánchez, e pelo aumento do investimento chinês em Espanha.

Um gesto polémico em Tiananmen

A visita do rei Felipe VI e da rainha Letizia a Pequim incluiu uma paragem simbólica na Praça de Tiananmen, palco de um dos episódios mais sensíveis da história recente da China. Ao meio-dia, os monarcas depositaram uma coroa de flores em frente ao Monumento aos Heróis do Povo, um obelisco de 38 metros que homenageia os "mártires revolucionários" desde as Guerras do Ópio até à fundação da República Popular.

Embora o gesto faça parte do protocolo reservado às visitas de Estado de alto nível, não é uma prática obrigatória. De facto, o rei emérito Juan Carlos e a rainha Sofia optaram por não fazer o gesto nas suas viagens de 1995 e 2007. Os responsáveis chineses explicaram que se trata de um sinal de respeito pela história do país.

Em todo o caso, a visita suscitou alguma controvérsia devido ao seu significado simbólico. A Praça Tiananmen foi o epicentro dos protestos estudantis de 1989, que foram duramente reprimidos pelo exército. Mais de três décadas depois desses acontecimentos, o episódio continua a ser um tabu na China, sendo proibida qualquer comemoração pública.

O ato protocolar, acompanhado de uma saudação de honra e dos hinos nacionais, simbolizou uma relação bilateral que os dois países aspiram a consolidar como um modelo de cooperação pacífica e de desenvolvimento partilhado.

A imagem de Felipe VI e Letizia a depositarem flores no local foi interpretada por alguns observadores ocidentais como um gesto de deferência para com o regime de Xi.

Rei Felipe VI de Espanha e Rainha Letizia na cerimónia de colocação de uma coroa de flores no Monumento aos Heróis do Povo na Praça Tiananmen, em Pequim, em 12 de novembro de 2025.
Rei Felipe VI de Espanha e Rainha Letizia na cerimónia de colocação de uma coroa de flores no Monumento aos Heróis do Povo na Praça Tiananmen, em Pequim, em 12 de novembro de 2025. AP / EPA

Receios da UE e uma mensagem de tranquilidade para os EUA

A viagem do Rei e da Rainha à China faz parte da estratégia do governo espanhol para reforçar os seus laços com Pequim, numa altura em que as tensões entre o bloco europeu e o gigante asiático aumentam. A Moncloa concebeu esta visita como um gesto político destinado a posicionar Espanha como um interlocutor privilegiado no seio da União Europeia, num contexto marcado pela guerra comercial e pela luta tecnológica entre a China e o Ocidente.

No entanto, nem todos em Bruxelas partilham deste entusiasmo. Fontes diplomáticas europeias manifestaram o seu desconforto perante o que consideram ser uma iniciativa excessivamente autónoma do Governo espanhol, à margem da estratégia comum da UE. De acordo com estas vozes, a ação pode ser interpretada como uma tentativa de obter ganhos bilaterais em detrimento da coerência da UE.

Entretanto, a imprensa oficial chinesa recebeu a visita com entusiasmo, elogiando a "proximidade do governo espanhol" e a atitude independente do presidente Pedro Sánchez em relação a Washington. Alguns meios de comunicação estatais sublinharam mesmo a recusa da Espanha em aumentar as despesas militares exigidas pelos EUA como um sinal de "autonomia política" no seio da NATO.

No meio desta narrativa, o ministro da Economia, Carlos Cuerpo, também presente na viagem oficial, tentou equilibrar a imagem projetada pelos meios de comunicação chineses e dissipar as dúvidas europeias sobre uma visita que, apesar de protocolar, tem uma marcada componente geopolítica.

