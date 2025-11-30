"O Presidente K. Nawrocki decidiu limitar o programa da sua visita à Hungria exclusivamente à cimeira dos Presidentes do Grupo de Visegrado em Ostrzyhom", informou,na rede X, Marcin Przydacz, chefe do Gabinete de Política Internacional do Gabinete do Presidente.

"Referindo-se, na sua política, ao legado do Presidente Lech Kaczyński, que sublinhou que a segurança da Europa depende de uma ação solidária, também no domínio da energia, em relação à visita do primeiro-ministro Viktor Orbán a Moscovo e ao seu contexto, o Presidente K. Nawrocki decidiu limitar o programa da sua visita à Hungria", escreveu Przydacz.

Isto significa que o presidente não se vai encontrar com o Primeiro-Ministro da Hungria, como anunciado anteriormente. A razão, como foi oficialmente declarado pelo Palácio Presidencial, é a visita de Orbán a Moscovo e as suas conclusões que envolvem compromissos energéticos. "A energia russa é a base do aprovisionamento energético da Hungria, agora e no futuro", assegurou Orbán.

Mesmo antes da visita, o primeiro-ministro húngaro anunciou que iria procurar obter fornecimentos adicionais de petróleo e gás de Moscovo, na sequência da recente isenção de sanções concedida pelo Presidente dos EUA, Donald Trump. Isto contradiz a política da UE de limitar as importações de energia russas até 2027.

A Hungria mantém a posição de que as importações de energia da Rússia são essenciais para a sua sobrevivência económica. Orbán tem afirmado repetidamente que a mudança para fontes alternativas de combustíveis fósseis causaria um colapso económico imediato.

Durante o seu discurso no Kremlin, Putin também apreciou a "posição equilibrada" de Orbán relativamente à guerra da Rússia na Ucrânia.

Os planos para uma reunião entre o presidente Navrocki e Orbán foram comentados na sexta-feira, na Plataforma X, pelo Primeiro-Ministro Donald Tusk, que escreveu que a reunião do presidente com o líder húngaro, bem como o "caos nas negociações sobre o plano Witkoff" e a "crise em Kiev" eram uma "combinação desastrosa".

"Orbán visita Putin, Navrocki visita Orbán. Caos nas negociações sobre o plano Witkoff e crise política em Kiev. Uma combinação fatal", escreveu Tusk.

A visita presidencial à Hungria deverá durar dois dias (3-4 de dezembro). Na quarta-feira, o presidente Nawrocki participará na cimeira dos presidentes do Grupo de Visegrado em Ostrzyhom. Na quinta-feira, em Budapeste, o presidente e a sua esposa deveriam encontrar-se com o Presidente da Hungria, Tamas Sulyok, e com o primeiro-ministro Orbán para uma visita oficial, mas esta última foi, agora, cancelada.