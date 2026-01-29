Marinha britânica com nova política sobre álcool para melhorar estado de prontidão dos marinheiros

A Marinha britânica está a restringir o consumo de álcool em alto-mar, informou o Ministério da Defesa na quinta-feira, marcando mais um afastamento de séculos de cultura naval de consumo de álcool.

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De acordo com as novas regras reveladas esta semana, o pessoal da Royal Navy não deverá consumir mais de três unidades de álcool por dia ou 14 unidades por semana enquanto estiver em missões de navegação, independentemente da sua patente, disse uma fonte da defesa.

Cada embarcação deverá permanecer sem álcool pelo menos dois dias por semana. Produtos sem álcool e com baixo teor alcoólico estarão disponíveis para compra, a fim de promover hábitos de consumo responsável, segundo explicaram as autoridades.

A medida substitui as diretrizes anteriores, que permitiam aos marinheiros duas latas de cerveja por dia.

As mudanças estão em consonância com o objetivo da Marinha Real Britânica de melhorar a prontidão para o combate quando o pessoal está no mar, alinhando os comportamentos dos marinheiros com as diretrizes emitidas para a população britânica em geral, afirmaram as autoridades.

"A política atualizada está em consonância com as recomendações do diretor médico do Reino Unido, garantindo que o nosso pessoal permaneça apto para operações navais e em conformidade com os padrões marítimos militares e civis modernos", afirmou um porta-voz da Marinha Real Britânica.

"Também dá prioridade à saúde do nosso pessoal, que é fundamental, e garante que este esteja pronto para responder às exigências dinâmicas das operações navais, continuando ao mesmo tempo a desfrutar do seu tempo livre."

As novas restrições não se aplicarão quando os marinheiros estiverem em terra, como por exemplo, nas bases.

Uma ração diária tradicional, ou «tot», de rum foi distribuída ao pessoal da Marinha Real durante cerca de três séculos, até que a prática terminou em julho de 1970.