Subiu para 29 o número de palestinianos mortos por ataques israelitas no sábado, segundo os hospitais de Gaza, o que representa um dos maiores números de mortos desde a entrada em vigor do cessar-fogo de outubro, destinado a pôr fim às hostilidades.

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De acordo com os meios de comunicação social, os funcionários dos hospitais que receberam os corpos disseram que o ataque atingiu locais no norte e no sul de Gaza, incluindo um edifício de apartamentos na cidade de Gaza e uma tenda em Khan Younis.

O Hospital Shifa disse que, no sábado de manhã, o ataque na Cidade de Gaza matou uma mãe, três filhos e um dos seus familiares, enquanto o Hospital Nasser disse que um ataque num campo de tendas provocou um incêndio que matou sete pessoas, incluindo um pai, os seus três filhos e três netos.

Os ataques ocorreram um dia antes da abertura do posto fronteiriço de Rafah, na cidade mais a sul de Gaza, e numa altura em que avança a segunda fase do acordo de cessar-fogo.

As passagens fronteiriças do território de Gaza estão encerradas desde o início da guerra, em outubro de 2023, e os palestinianos vêem a passagem de Rafah com o Egito como uma tábua de salvação para as dezenas de milhares de pessoas que necessitam de tratamento fora do território, onde a maioria das infra-estruturas médicas foi destruída.

Desde o início do cessar-fogo, em 10 de outubro do ano passado, mais de 500 palestinianos foram mortos por fogo israelita, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.

As forças armadas israelitas não responderam de imediato a perguntas sobre os últimos ataques