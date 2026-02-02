EUA: presidente da Câmara dos Representantes diz que encerramento parcial do governo vai continuar

O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Mike Johnson, disse no domingo que só daqui a alguns dias é que será votado um pacote de financiamento para o governo, confirmando assim que o encerramento parcial do governo federal vai prolongar-se durante a semana.

A paralisação parcial do governo federal começou no sábado, quando democratas e republicanos debateram a necessidade de controlar as operações de aplicação da lei de imigração da administração Trump.

No entanto, esta paralisação é muito diferente da última - iniciada em outubro do ano passado - que estabeleceu um recorde de 43 dias de encerramento de todas as agências federais, tornando-a a mais longa da história dos EUA, uma vez que não inclui todo o governo e não se espera que dure muito tempo.

O Capitólio dos EUA é fotografado na sexta-feira, 30 de janeiro de 2026, em Washington Rahmat Gul/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

Johnson sinalizou que está a contar com a ajuda do presidente dos EUA, Donald Trump, para garantir a aprovação do pacote. Trump fez um acordo com os senadores para separar o financiamento do Departamento de Segurança Interna (DHS) de um pacote mais alargado, depois de o Serviço de Imigração e Alfândegas (ICE) ter estado envolvido em dois tiroteios fatais no Minnesota, provocando indignação.

A medida, aprovada na sexta-feira pelo Senado, continuaria a retirar temporariamente o financiamento do DHS durante duas semanas, estabelecendo um prazo para o Congresso debater e votar novas restrições às operações de imigração.

"O presidente está a liderar isto", disse Johnson. "É a sua decisão de o fazer desta forma", disse o orador, acrescentando que Trump "já admitiu que quer baixar o volume" das operações do ICE.

Johnson tem pela frente um desafio difícil: tentar fazer passar a legislação de financiamento na Câmara, enquanto os democratas recusam-se a dar os votos necessários para uma rápida aprovação.

Trump fala aos repórteres em seu clube Mar-a-Lago, em Palm Beach, enquanto chega para assistir ao casamento do vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Dan Scavino, domingo, 1º de fevereiro de 2026 Mark Schiefelbein/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

O presidente da Câmara dos Representantes disse que os democratas estão a exigir restrições ao ICE que vão além de 20 milhões de dólares (16,85 milhões de euros) para câmaras corporais (bodycam, já no projeto de lei, e querem exigir que os agentes de imigração andem sem máscaras e se identifiquem e estão também a pressionar pelo fim das patrulhas itinerantes.

"O que é claro é que o Departamento de Segurança Interna precisa de ser dramaticamente reformado", disse o líder democrata da Câmara, Hakeem Jeffries, de Nova Iorque.

O líder democrata da Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries, de Nova Iorque, também instou a administração a iniciar as negociações sobre as mudanças no ICE agora e não nas próximas duas semanas.

"As máscaras devem ser retiradas", disse ele. "Na nossa opinião, deveriam ser exigidos mandados judiciais, em conformidade com a Constituição, antes de os agentes do DHS ou do ICE invadirem as casas do povo americano ou arrancarem as pessoas dos seus carros."

Tudo isto está a forçar Johnson a contar com a sua magra maioria republicana numa série de votações processuais, começando no comité na segunda-feira e empurrando uma potencial votação do pacote no plenário da Câmara até pelo menos terça-feira, disse ele.

O líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries, fala aos repórteres sobre a Venezuela, o tiroteio do ICE em Minneapolis, no Capitólio em Washington, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 J. Scott Applewhite/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

Entretanto, uma série de outras agências federais estão também envolvidas no impasse do financiamento. A Defesa, a Saúde, os Transportes e a Habitação estão entre as que receberam orientações de encerramento por parte da administração.

E embora muitas das suas operações sejam consideradas essenciais e os serviços não sejam necessariamente interrompidos, os trabalhadores poderão ficar sem salário e alguns poderão ser dispensados se o impasse se prolongar.

Esta é a segunda vez em meses que as operações federais são interrompidas à medida que o Congresso se empenha, utilizando o processo de financiamento anual como alavanca para obter alterações políticas. É também a terceira vez que Trump enfrenta uma paralisação federal em ambos os mandatos.

Desta vez, a administração Trump manifestou o seu interesse em resolver mais rapidamente a paralisação.

Johnson disse que estava no Salão Oval com o líder democrata do Senado Chuck Schumer e o czar da fronteira Tom Homan para chegar a um acordo.

"Penso que estamos no caminho certo para chegar a um acordo", disse o presidente da Câmara dos Representantes.