EUA: presidente da Câmara dos Representantes diz que encerramento parcial do governo vai continuar

O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Mike Jonson, censurou os legisladores democratas pelas suas longas exigências para pôr fim ao encerramento parcial do governo, mas está convencido de que tem votos suficientes para pôr fim ao impasse até terça-feira.
O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Mike Johnson, disse no domingo que só daqui a alguns dias é que será votado um pacote de financiamento para o governo, confirmando assim que o encerramento parcial do governo federal vai prolongar-se durante a semana.
A paralisação parcial do governo federal começou no sábado, quando democratas e republicanos debateram a necessidade de controlar as operações de aplicação da lei de imigração da administração Trump.
No entanto, esta paralisação é muito diferente da última - iniciada em outubro do ano passado - que estabeleceu um recorde de 43 dias de encerramento de todas as agências federais, tornando-a a mais longa da história dos EUA, uma vez que não inclui todo o governo e não se espera que dure muito tempo.
Johnson sinalizou que está a contar com a ajuda do presidente dos EUA, Donald Trump, para garantir a aprovação do pacote. Trump fez um acordo com os senadores para separar o financiamento do Departamento de Segurança Interna (DHS) de um pacote mais alargado, depois de o Serviço de Imigração e Alfândegas (ICE) ter estado envolvido em dois tiroteios fatais no Minnesota, provocando indignação.
A medida, aprovada na sexta-feira pelo Senado, continuaria a retirar temporariamente o financiamento do DHS durante duas semanas, estabelecendo um prazo para o Congresso debater e votar novas restrições às operações de imigração.
"O presidente está a liderar isto", disse Johnson. "É a sua decisão de o fazer desta forma", disse o orador, acrescentando que Trump "já admitiu que quer baixar o volume" das operações do ICE.
Johnson tem pela frente um desafio difícil: tentar fazer passar a legislação de financiamento na Câmara, enquanto os democratas recusam-se a dar os votos necessários para uma rápida aprovação.
O presidente da Câmara dos Representantes disse que os democratas estão a exigir restrições ao ICE que vão além de 20 milhões de dólares (16,85 milhões de euros) para câmaras corporais (bodycam, já no projeto de lei, e querem exigir que os agentes de imigração andem sem máscaras e se identifiquem e estão também a pressionar pelo fim das patrulhas itinerantes.
"O que é claro é que o Departamento de Segurança Interna precisa de ser dramaticamente reformado", disse o líder democrata da Câmara, Hakeem Jeffries, de Nova Iorque.
O líder democrata da Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries, de Nova Iorque, também instou a administração a iniciar as negociações sobre as mudanças no ICE agora e não nas próximas duas semanas.
"As máscaras devem ser retiradas", disse ele. "Na nossa opinião, deveriam ser exigidos mandados judiciais, em conformidade com a Constituição, antes de os agentes do DHS ou do ICE invadirem as casas do povo americano ou arrancarem as pessoas dos seus carros."
Tudo isto está a forçar Johnson a contar com a sua magra maioria republicana numa série de votações processuais, começando no comité na segunda-feira e empurrando uma potencial votação do pacote no plenário da Câmara até pelo menos terça-feira, disse ele.
Entretanto, uma série de outras agências federais estão também envolvidas no impasse do financiamento. A Defesa, a Saúde, os Transportes e a Habitação estão entre as que receberam orientações de encerramento por parte da administração.
E embora muitas das suas operações sejam consideradas essenciais e os serviços não sejam necessariamente interrompidos, os trabalhadores poderão ficar sem salário e alguns poderão ser dispensados se o impasse se prolongar.
Esta é a segunda vez em meses que as operações federais são interrompidas à medida que o Congresso se empenha, utilizando o processo de financiamento anual como alavanca para obter alterações políticas. É também a terceira vez que Trump enfrenta uma paralisação federal em ambos os mandatos.
Desta vez, a administração Trump manifestou o seu interesse em resolver mais rapidamente a paralisação.
Johnson disse que estava no Salão Oval com o líder democrata do Senado Chuck Schumer e o czar da fronteira Tom Homan para chegar a um acordo.
"Penso que estamos no caminho certo para chegar a um acordo", disse o presidente da Câmara dos Representantes.