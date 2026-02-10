Polícia sul-coreana faz rusga a agência de espionagem por alegado voo de drone para a Coreia do Norte

As autoridades sul-coreanas efetuaram uma rusga à agência de serviços secretos do país na terça-feira, no âmbito de uma investigação sobre uma alegada incursão de um drone na Coreia do Norte, um episódio que poderá comprometer os esforços de Seul para melhorar as relações com Pyongyang.

A Coreia do Norte afirmou ter abatido um drone de vigilância perto do centro industrial de Kaesong em janeiro, acusando o seu vizinho de tentar obter informações sobre "alvos importantes".

Seul negou qualquer envolvimento oficial, tendo o presidente sul-coreano Lee Jae-myung afirmado que tal ato equivaleria a "disparar um tiro contra o Norte".

Mas uma força de intervenção conjunta das forças armadas e da polícia disse na terça-feira que estava a investigar três soldados no ativo e um funcionário da agência de espionagem para "apurar a verdade".

Os investigadores sul-coreanos efetuaram buscas em 18 locais de interesse, incluindo o Comando de Inteligência da Defesa e o Serviço Nacional de Inteligência.

Corda bamba política

O exército norte-coreano afirmou ter abatido um drone que transportava "equipamento de vigilância" no início de janeiro, de acordo com uma declaração da agência estatal Korean Central News Agency.

As fotografias publicadas pela agência mostram os destroços de uma aeronave alada no chão, junto a um conjunto de componentes cinzentos e azuis que, alegadamente, incluíam câmaras.

O drone tinha armazenado imagens de "alvos importantes", incluindo áreas fronteiriças, disse um porta-voz militar norte-coreano no comunicado.

O ex-presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, foi anteriormente acusado de ter utilizado drones não tripulados para espalhar panfletos de propaganda sobre a Coreia do Norte em 2024.

Related Coreia do Sul ameaçada por Trump com aumento de tarifas por atraso no investimento

Lee prometeu restabelecer os laços com a Coreia do Norte eliminando este tipo de provocações e sugeriu mesmo que um raro pedido de desculpas poderia ser justificado.

"Sinto que devo pedir desculpa, mas hesito em dizê-lo em voz alta", afirmou em dezembro.

"Preocupa-me que, se o fizer, possa ser utilizado como alimento para batalhas ideológicas ou acusações de ser pró-Norte."

O ministro da Unificação da Coreia do Sul, Chung Dong-young, sugeriu anteriormente que a alegada incursão poderá ter envolvido funcionários ainda leais ao antigo líder da linha dura, Yoon.

Três civis já foram acusados pelo seu alegado papel no escândalo dos drones.

Um deles reivindicou publicamente a responsabilidade, afirmando que atuou para detetar níveis de radiação provenientes das instalações de processamento de urânio de Pyongsan, na Coreia do Norte.

Yoon em julgamento

O ex-presidente Yoon está atualmente a ser julgado sob a acusação de ter enviado ilegalmente drones para a Coreia do Norte para ajudar a criar o pretexto para declarar a lei marcial no final de 2024.

Os procuradores acusam Yoon de ter dado instruções às forças armadas de Seul para sobrevoarem Pyongyang com drones e distribuírem panfletos anti-Norte, numa tentativa de provocar uma reação.

Yoon e outros "conspiraram para criar condições" que lhe permitissem reforçar o seu controlo do poder através da declaração da lei marcial.

A tentativa desastrosa de Yoon de derrubar o regime civil acabou por falhar.

O presidente de 65 anos foi destituído do cargo em abril do ano passado.

No mês passado, Yoon foi condenado a cinco anos de prisão no primeiro veredito de oito julgamentos criminais sobre o desastre da lei marcial e outras alegações.