O antigo ministro ucraniano da Energia e da Justiça, German Galushchenko, que se demitiu em novembro passado no meio de um escândalo de corrupção em grande escala, foi detido no domingo ao tentar atravessar a fronteira ucraniana. O facto foi comunicado pelo gabinete anticorrupção NABU.

"Hoje, durante a travessia da fronteira do Estado, os detectives do NABU detiveram o antigo Ministro da Energia no âmbito do processo "Midas"", lê-se na mensagem do departamento. - As acções de investigação prioritárias continuaram a ser levadas a cabo de acordo com os requisitos da lei. Seguir-se-ão pormenores".

O nome de Halushchenko não é explicitamente mencionado na declaração, mas os meios de comunicação ucranianos não duvidam de que é dele que estamos a falar. O pai de muitos filhos, Halushchenko, que estava a tentar deixar o país devastado pela guerra, não é mencionado explicitamente na declaração. De acordo com o deputado do Verkhovna Rada, Oleksiy Honcharenko, da facção Solidariedade Europeia, o antigo ministro já foi notificado da suspeita de ter cometido um crime.

Galushchenko foi um dos vários ministros que se demitiram em 2025, depois de a NABU ter descoberto um esquema de corrupção em grande escala para desviar fundos no sector energético do país, que os investigadores acreditam ter sido organizado por um associado do Presidente Volodymyr Zelenskyy.

Segundo a NABU, os conspiradores organizaram um esquema de suborno de 100 milhões de dólares para retirar fundos, o que causou indignação pública durante um período de cortes de energia maciços causados pelos ataques russos.

Os investigadores afirmaram que Galushchenko recebeu "benefícios pessoais" em resultado destas transacções ilegais.

No início de novembro, a NABU efectuou buscas nas residências de Galushchenko, que era então ministro da Justiça, e do empresário Timur Mindich, próximo de Zelensky. Mindich fugiu para o estrangeiro algumas horas antes das buscas.

Mais tarde, foram também efectuadas buscas ao chefe do gabinete presidencial ucraniano, Andriy Yermak, que mais tarde se demitiu.

Há muito que a Ucrânia é afetada pela corrupção, cuja luta é considerada uma condição essencial para a sua candidatura à União Europeia.