Queda de avião militar na Colômbia faz mais de 60 mortos

Um avião da Força Aérea colombiana despenhou-se pouco depois da descolagem no sul do país. A aeronave de fabrico norte-americano tinha 128 pessoas a bordo. Pelo menos 66 morreram.
Um avião da Força Aérea colombiana despenhou-se provocando dezenas de mortos. O acidente aconteceu na terça-feira, momentos depois depois de descolar de Puerto Leguízamo, no departamento de Putumayo, no sul do país, segundo o ministro da Defesa, Pedro Arnulfo Sanchez.
"É com profundo pesar que informo que um avião Hércules da nossa Força Aérea sofreu um trágico acidente ao descolar de Puerto Leguízamo (Putumayo), quando transportava tropas da nossa Força Pública", disse o ministro numa mensagem publicada nas redes sociais.
A bordo do avião C-130 Hércules de fabrico norte-americano, utilizado para o transporte de tropas, encontravam-se 128 pessoas, segundo informou o comandante da Força Aérea, Carlos Fernando Silva Rueda. Pelo menos 66 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas.
O ministro da Defesa Descreveu o incidente, ocorrido perto da fronteira com o Peru, como "profundamente triste para o país", informando ainda que "todos os protocolos de atendimento às vítimas e suas famílias foram ativados, bem como a investigação correspondente". Além disso, pediu cautela enquanto as investigações continuam.
"Em respeito pela sua dor, peço-vos que evitem especulações até termos informações oficiais", afirmou, descrevendo o acidente como "um acontecimento profundamente doloroso para o país".
O presidente da Colômbia também reagiu nas redes sociais, falando num "terrível acidente" que "não deveria ter acontecido". Numa publicação na rede social X, deixa farpas e culpas às "dificuldades burocráticas na administração militar" que, segundo ele, têm impedido a modernização do armamento das forças armadas".