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Visita histórica do Papa Leão XIV ao Mónaco, pela primeira vez em quase 500 anos

O Papa Leão XIV saúda os fiéis à saída da Praça de São Pedro, no Vaticano, no final da sua audiência geral semanal, quarta-feira, 25 de março de 2026.
O Papa Leão XIV saúda os fiéis à saída da Praça de São Pedro, no Vaticano, no final da sua audiência geral semanal, quarta-feira, 25 de março de 2026. Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Greta Ruffino com AP
Publicado a Últimas notícias
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Papa estará no Principado do Mónaco no sábado para uma visita simbólica que marca o regresso de um Pontífice após quase cinco séculos. No centro do debate, o papel dos pequenos Estados no diálogo internacional, a "defesa da vida" e questões globais como a guerra, a diplomacia e a cooperação.

O Papa Leão XIV visitará o principado do Mónaco no sábado, tornando-se o primeiro pontífice em quase cinco séculos a visitar o enclave mediterrânico.

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O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, disse que a visita oferecerá ao Papa americano a sua primeira oportunidade real de se dirigir a toda a Europa.

"Na Bíblia, são os mais pequenos que desempenham um papel importante", afirmou Bruni.

O Mónaco é também um dos poucos países europeus onde o catolicismo é a religião do Estado. E o Príncipe Alberto II do Mónaco rejeitou recentemente uma proposta para legalizar o aborto, citando o importante papel do catolicismo na sociedade monegasca.

A decisão foi em grande parte simbólica, uma vez que o aborto é um direito constitucional em França, que rodeia o principado costeiro de apenas 2,2 quilómetros quadrados.

Bruni afirmou que a**"defesa da vida**" seria um dos temas da visita de um dia de Leo no sábado. No entanto, o porta-voz sublinhou que a visão do pontífice se insere num contexto mais vasto de defesa de toda a vida, mesmo no contexto de guerras e conflitos.

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Um destino inesperado

A visita inclui um encontro privado no palácio com Alberto e a princesa Charlene do Mónaco, um encontro com a comunidade católica na catedral e uma missa no estádio.

Alberto encontrou-se com Leão no Vaticano a 17 de janeiro e convidou-o a visitar o principado.

A viagem tomou forma rapidamente e levantou questões sobre a escolha do Mónaco, uma monarquia hereditária e constitucional, como primeira paragem europeia. O Papa Francisco também visitava frequentemente países pequenos, mas a pompa do principado tê-lo-ia provavelmente afastado.

"É inevitável levantar questões", admitiu o abade Christian Venard, porta-voz da diocese do Mónaco. "É realmente o lugar certo para um Papa ir a um principado conhecido - um pouco caricaturalmente - como o paraíso dos bilionários, embora isso faça parte da realidade do Mónaco? Penso que isso reflete uma certa liberdade interior do Papa", afirmou à Associated Press.

De facto, há boas razões para a visita: há 488 anos que não há uma presença papal, desde o tempo do Papa Paulo III em 1538. Com cerca de 38.000 habitantes, o Mónaco é maioritariamente católico e muito internacional:apenas um quinto dos residentes são cidadãos do principado.

Viagem curta mas simbólica

O Papa Leão permanecerá no Mónaco durante pouco menos de nove horas e, dada a proximidade, poderá ir e vir do Vaticano de helicóptero. Mas a visita tem um significado simbólico, uma vez que representa um encontro entre os líderes dos dois Estados mais pequenos do mundo para discutir algumas das questões globais mais importantes.

Com a guerra da Rússia na Ucrânia ainda em curso e o conflito israelo-americano no Irão em expansão, Leão deverá reiterar o seu apelo à paz e ao diálogo.

"O principado promove o diálogo e a mediação, atuando como um laboratório para a paz, a amizade social e uma utilização responsável da influência e da riqueza", afirmou Bruni.

A referência é feita ao apoio financeiro do Mónaco a iniciativas a favor dos cristãos no Médio Oriente, incluindo a participação na Fundação Aliph, que se dedica em especial à reconstrução e restauro de igrejas e outros locais de importância cultural danificados ou destruídos por conflitos.

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