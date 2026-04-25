Pelo menos sete pessoas morreram num dos maiores ataques noturnos da Rússia à Ucrânia desde o início da invasão em grande escala em 2022, visando o país vizinho com mais de 600 drones e 47 mísseis, de acordo com as Forças Armadas da Ucrânia.

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30 locais em toda a Ucrânia foram atingidos por ataques diretos ou pela queda de destroços, enquanto 610 dos ataques aéreos foram neutralizados, disseram os militares ucranianos.

A cidade oriental de Dnipro foi a área mais atingida, enquanto as regiões de Chernihiv, Kharkiv, Sumy, Odessa e Kiev também foram atingidas.

A administração militar de Dnipro afirmou que a cidade foi sujeita a um ataque russo de mais de 10 horas. "Os russos têm estado a atingir Dnipro e outras cidades e comunidades praticamente toda a noite", afirmou o governador de Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha.

Pelo menos cinco pessoas morreram num ataque a um bloco de apartamentos, incluindo um rapaz de nove anos, e 34 pessoas ficaram feridas.

Outras pessoas ficaram presas sob os escombros. As operações de busca e salvamento ainda estavam a decorrer no final da manhã de sábado. O ataque teve como alvo edifícios residenciais altos, instalações industriais, bem como casas e automóveis, e provocou incêndios em toda a cidade.

Dois homens morreram e outros dois ficaram feridos nos ataques à cidade de Nizhyn, na região de Chernihiv, no nordeste do país. Entretanto, outras sete pessoas ficaram feridas em ataques em toda a região, informou um funcionário regional, acrescentando que se registaram 27 ataques na região no último dia.

Em resposta aos ataques, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, afirmou no sábado, durante uma visita ao Azerbaijão, que o país precisa de mais apoio para reforçar a sua defesa.

"Cada ataque deste tipo deve recordar aos nossos parceiros que a situação exige uma ação imediata e decisiva. Precisamos de um reforço rápido da nossa defesa aérea". Zelenskyy apelou também à aplicação do 21º pacote de sanções da UE contra a Rússia.

Mulher limpa os escombros do seu apartamento num edifício residencial danificado por um ataque russo, em Dnipro, Ucrânia, sábado, 25 de abril de 2026. AP Photo

Drone despenha-se na Roménia

Um drone despenhou-se numa zona povoada da Roménia, país da NATO e da UE que faz fronteira com a Ucrânia, informaram as autoridades locais, acrescentando que tiveram de retirar mais de 200 pessoas.

Os destroços do drone caíram na cidade de Galați, danificando um edifício residencial, de acordo com uma publicação no Facebook do Ministério da Defesa da Roménia.

Como resultado, dois caças britânicos foram acionados.

A Roménia tem visto repetidamente o seu espaço aéreo ser violado e fragmentos de drones aterrarem no seu território após o início da invasão russa da Ucrânia, mas o presidente Nicusor Dan disse que "este é o primeiro incidente em que a propriedade romena foi realmente danificada, um limite que levamos muito a sério".