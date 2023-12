Da Índia à Europa: Oportunidades e desafios do novo Corredor Económico

De Osama Rizvi

A Euronews Business analisa em pormenor o projeto do Corredor Económico Índia-Médio Oriente-Europa (IMEC).

Na cimeira dos líderes do G20, em setembro, Narendar Modi, primeiro-ministro da Índia, anunciou o Corredor Económico Índia-Médio Oriente-Europa (IMEC), que irá da Índia à Europa. Quando vai começar? E quais são as perspetivas e os desafios que vai oferecer à Europa?

O IMEC trabalhará com países como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos (EAU), a Itália, a Alemanha e a França, bem como com a União Europeia e os Estados Unidos para fazer avançar o projeto.

A China fez algo semelhante com os seus vários mega projetos de rotas comerciais, como o Corredor Económico Regional Abrangente e a Iniciativa "Uma Faixa, Uma Rota". O país está também a construir vastas redes ferroviárias e rodoviárias para integrar ainda mais a região no comércio.

Entretanto, a Índia, uma economia global emergente (que recentemente ultrapassou o Reino Unido como a quinta maior economia) está agora a tentar competir com esta realidade - e este jogo de geopolítica representa uma oportunidade para a Europa.

O que implica o IMEC?

O projeto IMEC faz parte da Parceria para Infraestruturas e Investimentos Globais (PGII), que foi lançada em junho de 2022 e visa satisfazer as necessidades dos países de baixo e médio rendimento.

Os 4800 km do IMEC serão constituídos por um caminho de ferro, redes de transporte marítimo-ferroviário e outras vias de transporte. Será dividido em duas partes: O Corredor Leste, que ligará o Golfo Arábico à Índia, e o Corredor Norte, que ligará o Golfo à Europa.

Serão ligados portos famosos como Fujairah, Jebel Ali e Abu Dhabi nos EAU, Haifa em Israel, Mundra e Kandla na Índia, bem como portos na Grécia (Pireu), França (Marselha) e Itália (Messina).

Para ter em conta os problemas modernos e as questões políticas, será dada especial atenção ao aumento da eficiência dos transportes, à redução das emissões de gases com efeito de estufa e à criação de emprego.

Oportunidades para a Europa

A região do Médio Oriente e do Golfo tornou-se o centro do jogo das grandes potências. A influência da China é a mais forte e cresce todos os dias no Médio Oriente - uma região que não só está repleta de reservas de petróleo e de gás, como também alberga importantes pontos de estrangulamento que comandam a economia global.

Como tal, o IMEC permitirá à Europa estabelecer a sua própria influência no Golfo, frustrando quaisquer planos de influência exclusivamente chinesa. É também uma oportunidade para a Europa se libertar dos riscos de Pequim e Moscovo.

O IMEC tem também o potencial de reduzir o custo de transporte entre 30-40% dos portos europeus para as regiões a ele ligadas, como afirmou Ursula Von der Leyen nas suas observações no evento PGII, em setembro, em Deli.

"Será a ligação mais direta até à data entre a Índia, o Golfo Arábico e a Europa: com uma ligação ferroviária que tornará o comércio entre a Índia e a Europa 40% mais rápido; com um cabo de eletricidade e um gasoduto de hidrogénio limpo para promover o comércio de energia limpa entre a Ásia, o Médio Oriente e a Europa; com um cabo de dados de alta velocidade para ligar alguns dos ecossistemas digitais mais inovadores do mundo e criar oportunidades de negócio ao longo do caminho", afirmou.

O IMEC conta com um total de 8 signatários, que representam 40% da população mundial e mais de metade da economia mundial. Isto representa uma enorme oportunidade para a Europa se integrar ainda mais no futuro do desenvolvimento económico mundial.

Obstáculos a ultrapassar pela Europa

O maior obstáculo à realização do IMEC é a guerra no Médio Oriente, que deverá provocar atrasos significativos no projeto, ao pôr em causa os progressos realizados até à data no que se refere ao descongelamento das relações diplomáticas entre Israel e a Arábia Saudita. Para a Europa, será difícil navegar nestas complexas incertezas geopolíticas.

Além disso, continua a haver ambiguidade quanto ao calendário. Recentemente, os participantes não conseguiram convocar uma reunião obrigatória após 60 dias para implementar o "plano de ação" para o IMEC, tal como acordado na reunião original do G20. Também não há muitos pormenores sobre o financiamento - o desenvolvimento de ligações portuárias e ferroviárias, etc., exigirá milhares de milhões de euros, com estimativas que indicam que poderá custar até 8 mil milhões de dólares (7,4 mil milhões de euros).

Um dos maiores desafios para a Europa será garantir que a tecnologia, o dinheiro e outras infra-estruturas que serão criadas sob a égide do IMEC não serão utilizadas para promover ou beneficiar a influência da Rússia e da China.

Desde a guerra da Ucrânia, o papel do Médio Oriente para a Rússia aumentou significativamente. Nos primeiros cinco meses de 2023, os EAU exportaram para a Rússia componentes informáticos e equipamento eletrónico e de comunicações no valor de 233 milhões de dólares. Este é um grande aumento quando comparado com 2 milhões de dólares no mesmo período de 2022. Por outro lado, a China tornou-se o maior comprador de petróleo e gás do CCG.

A geopolítica do IMEC é complexa, uma vez que tanto a Arábia Saudita como os EAU - os países cujos portos desempenharão o papel principal na conetividade e no reforço do comércio - têm o estatuto de Parceiro de Diálogo na Organização para Cooperação de Xangai e é provável que o primeiro faça parte do bloco económico em ascensão BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), enquanto o segundo já aceitou o convite.

Numa altura em que o mundo se orienta para o minilateralismo - ou seja, pequenos grupos de países que cooperam para resolver questões coletivas ou perseguir objetivos - a IMEC oferece à Europa uma oportunidade para aumentar o seu comércio e melhorar o seu acesso aos mercados mundiais.