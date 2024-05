Microsoft compromete-se a investir 4,3 mil milhões de dólares em França

De Euronews com AP

A Microsoft anunciou o seu maior compromisso até à data com a França, garantindo na segunda-feira um investimento de 4 mil milhões de euros (4,3 mil milhões de dólares) este ano para reforçar o setor de inteligência artificial em expansão no país.

A medida faz parte de um esforço mais amplo revelado durante o evento pró-empresarial do Presidente Emmanuel Macron, "Choose France", que visa atrair investimento estrangeiro e estimular o crescimento económico.

O vice-presidente e presidente da Microsoft, Brad Smith, visitou a sede da empresa em França com Macron.

"Vamos desenvolver a capacidade de computação aqui em França", afirmou Smith. "Vamos colocar esta infraestrutura ao serviço de todos em França".

O plano inclui a expansão da infraestrutura de cloud e IA de próxima geração e o fornecimento de até 25 000 das mais avançadas GPUs, ou unidades de processamento gráfico, a França até ao final de 2025.

Além disso, a Microsoft lançará uma ação de qualificação em IA para treinar 1 milhão de franceses até o final de 2027, enfatizando a importância de equipar os cidadãos com habilidades prontas para o futuro.

O anúncio foi feito no âmbito da cimeira anual "Choose France", criada por Macron em 2018. A cimeira, que este ano teve lugar no Palácio de Versalhes, contou com a presença de 180 presidentes de conselhos de administração internacionais e executivos de topo. Destacou investimentos estrangeiros que totalizaram 15 mil milhões de euros, ultrapassando os 13 mil milhões de euros do ano passado angariados através de 28 projetos.

Macron abordou a necessidade de fazer avançar a tecnologia de IA na Europa e disse aos funcionários da Microsoft: "Estamos a entrar num mundo totalmente diferente, onde a concorrência será feroz, e só podemos ganhar esta competição se tivermos parceiros de confiança, e vocês estão entre eles".

Este investimento significativo sublinha o compromisso da Microsoft em apoiar o crescimento francês na economia da IA e assinala um marco nos esforços contínuos para melhorar a posição da França como líder mundial em tecnologia e inovação.