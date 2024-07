De Gorkem Sifael

Elshad Nuriyev, diretor do Estaleiro de Baku, explica como o estaleiro está a estimular o crescimento industrial e o desenvolvimento nacional do Azerbaijão.

PUBLICIDADE

Elshad Nuriyev, diretor do Estaleiro de Baku, sublinha a importância estratégica do estaleiro no ecossistema industrial do Azerbaijão e a contribuição significativa deste para o desenvolvimento do país. Um exemplo notável disto é o navio Khankendi, construído no Estaleiro de Baku, que desempenhou um papel crucial nas operações submarinas para a Fase 2 do projeto Shah Deniz, que veio a tornar-se um fornecedor importante de gás natural para a Europa.

Após a sua nomeação, Nuriyev criou três indicadores-chave de desempenho (KPI) para melhorar as operações do estaleiro. O primeiro KPI foca-se na evolução do processo de produção através da tecnologia, em particular através da incorporação de soldadura com realidade aumentada para melhorar a eficiência, precisão e segurança na formação de pessoal. O segundo KPI visa capacitar a força de trabalho através de parcerias com instituições académicas locais, como a Universidade Ada e escolas profissionais, para melhorar a eficiência e o nível de competências.

O terceiro KPI foca-se na sustentabilidade ambiental, com iniciativas que incluem o uso de bicicletas para transporte interno, a instalação de painéis solares e a manutenção de um sistema eficiente de tratamento de águas que também beneficia as fábricas vizinhas. Há também uma ênfase forte na pesquisa e no desenvolvimento, particularmente nas áreas das interfaces para interação entre humanos e navios e da tecnologia de sensores inteligentes.

Nuriyev realça a importância do trabalho de equipa para atingir essas metas, elogiando os esforços coletivos dos engenheiros, trabalhadores e equipa de apoio do estaleiro. Afirma que o desenvolvimento coordenado de pessoas, tecnologia e instalações é essencial para atingir as metas traçadas e tornar o Estaleiro de Baku num centro de engenharia inovadora de referência.