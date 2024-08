Outros destinos turísticos do sul da Europa que protestam contra o excesso de turistas e e as rendas proibitivas são Lisboa, Veneza e Barcelona.

A região de Valência, em Espanha, vai aplicar multas até 600 mil euros aos alugueres de curta duração não licenciados (mercado negro) e aos apartamentos do tipo Airbnb.

Trata-se de uma tentativa de pôr termo ao turismo excessivo, que tem vindo a exercer uma pressão acrescida sobre os equipamentos públicos e a fazer subir os preços das rendas nos principais destinos turísticos europeus.

De acordo com a Airbtics, uma empresa de análise da Airbnb, o alojamento médio da Airbnb ou de aluguer de curta duração em Valência tem uma taxa de ocupação média de 79%, sendo reservado para 288 noites por ano. Com uma taxa diária de 93 euros em média, em 2023, os anfitriões podem registar uma receita de cerca de 27 mil euros para o ano inteiro.

A 15 de abril deste ano, havia 9128 anúncios activos na Airbnb, segundo a Airbtics. Alguns dos bairros de Valência com maior procura de alugueres de curta duração são a Ciudad de las Artes y las Ciencias, La Lonja de la Seda e a Catedral de Valência.

No entanto, o mercado de aluguer de curta duração em Espanha inclui muitos mais apartamentos, para além dos Airbnbs. Como tal, é já um mercado muito estabelecido e desempenha um papel fundamental na economia local.

A economia paralela causa preocupações de segurança

Nos últimos meses, tem havido um aumento dos alugueres no mercado negro, impulsionado tanto por proprietários locais como por expatriados estrangeiros que querem entrar no lucrativo mercado espanhol de aluguer de curta duração.

Nuria Montes, uma funcionária do Turismo de Valência, disse ao Financial Times: "Não podemos permitir qualquer tipo de economia paralela no setor do alojamento. Escapam a qualquer tipo de controlo. Obviamente, não pagam impostos. Não sabemos se os proprietários estão a cumprir as suas obrigações para com os seus trabalhadores.

"Mas a questão principal é a segurança. Não cumprem a obrigação de comunicar a identidade dos clientes às autoridades. Não sabemos se cumprem as regras para incêndios, emergências, planos de evacuação."

Segundo Montes, é muito possível que existam 50 mil ou mais apartamentos de aluguer de curta duração não regulamentados na região de Valência.

Atualmente, Valência exige que os proprietários de apartamentos de aluguer de curta duração tenham uma licença turística do Registo de Turismo Valenciano. Para obterem esta licença, os proprietários têm de apresentar informações essenciais, como os dados do imóvel, a utilização prevista do imóvel, o cumprimento das normas de qualidade e segurança e os dados do proprietário.

Outros documentos necessários incluem a prova de propriedade, plantas da propriedade, certificados de eficiência energética, prova de seguro, entre outros.

Valência é a mais recente cidade de uma lista de destinos turísticos do sul da Europa, como Lisboa, Barcelona, Veneza e Split, a anunciar medidas para controlar o excesso de turismo.

Barcelona já revelou que está a trabalhar no sentido de eliminar gradualmente todos os apartamentos do tipo Airbnb, que serão cerca de 10 mil até finais de 2028. Esta medida incluirá também os alugueres que funcionam com uma licença válida.

Veneza anunciou que vai restringir o tamanho dos grupos de turistas a 25 pessoas por grupo, bem como controlar os navios de cruzeiro. Há habitantes locais que estão a protestar mais contra os turistas que fazem festas, especialmente do Reino Unido.

As razões do crescimento do mercado de aluguer de curta duração em Espanha?

Há muito que Espanha é um ponto de atração turística na Europa, devido ao seu clima, cidades movimentadas, cultura rica e infraestruturas robustas. Nos últimos anos, este facto levou a um boom de opções de alojamento, como moradias, casas de campo e apartamentos, em vez dos hotéis mais tradicionais.

Durante a crise contínua do custo de vida, as férias e os alugueres de curta duração estão a proporcionar uma alternativa mais barata aos turistas que ainda querem passar férias, mas não querem gastar muito em hotéis. Em muitos casos, proporcionam também uma experiência de férias mais autêntica, com mais flexibilidade, comodidades e privacidade.

O aumento dos serviços de reserva digital e das plataformas em linha também contribuiu para o aumento crescente dos alugueres de curta duração, com os turistas a acharem ainda mais fácil reservar uma série de opções. Em vários casos, os sítios de reservas em linha duvidosos também permitiram que os proprietários não licenciados alugassem as suas propriedades, muitas vezes a preços mais baixos, atraindo assim mais visitantes.

Simultaneamente, as empresas imobiliárias em Espanha também têm investido fortemente em marketing, a fim de atrair mais proprietários e investidores estrangeiros para o mercado espanhol de arrendamento de curta duração, muitas vezes prometendo retornos muito elevados.