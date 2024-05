Maiorca: manifestação contra o turismo de massas

De Euronews

Mais de dez mil pessoas manifestaram-se, em Maiorca, para mostrar o seu descontentamento com o turismo de massas e as suas consequências para os habitantes locais.

PUBLICIDADE

Maiorca, a maior ilha mediterrânica do arquipélago espanhol das Baleares, tornou-se o epicentro de protestos devido à crise imobiliária que afeta os seus habitantes.

Nos últimos dez anos, os preços da habitação nas Ilhas Baleares triplicaram, conduzindo a uma situação insustentável para a classe média. Muitos apontam o turismo de massas como o principal culpado.

No passado fim-de-semana, mais de dez mil pessoas saíram à rua, para manifestar o descontentamento com a atual situação.

O parlamento regional debateu, ontem, a crise na habitação. As rendas em Maiorca atingiram níveis exorbitantes, com um preço médio de 1.500 euros por mês para um apartamento. Este valor está fora do alcance da maioria dos habitantes da ilha e a indignação está a aumentar.

O aumento do número de turistas veio agravar o problema. Muitos dos visitantes querem alugar um apartamento para a sua estadia, fazendo com que os proprietários e investidores locais tentem tirar partido desta tendência.

Sobreviver à subida dos preços das casas

Os residentes mostram as condições de vida precárias em que vivem: entre o bolor generalizado, baratas e cheiro a excrementos por todo o lado. Christopher Nathanael paga 600 euros por mês por um minúsculo quarto sem janelas. Embora as autoridades tenham conhecimento do problema há anos, pouco foi feito para o resolver. Há, inclusive, crianças a viver nestas condições.

A crise da habitação afeta cada vez mais pessoas. Alguns optaram por se mudar para uma carrinha nos arredores de Palma. Álvaro Ortega, um técnico com mais de 20 anos de experiência, foi obrigado a fazê-lo após o último aumento da renda.

Há anos que a jornalista local Gemma Marchena escreve sobre este problema. Para ela, a crise deve-se sobretudo a políticas falhadas. Segundo ela, talvez os responsáveis estejam lentamente a acordar. Sabem que demasiados protestos nas ilhas turísticas não são bons para o negócio.

A crise da habitação em Maiorca é uma questão complexa que exige soluções urgentes. É preciso encontrar o equilíbrio entre o turismo e as necessidades dos residentes para garantir um futuro sustentável para todos.