"Menos turismo, mais vida". Protesto contra turismo de massas junta milhares de pessoas em Maiorca

Os organizadores da marcha afirmam que o número descontrolado de turistas está a provocar uma descida dos salários, uma perda de qualidade de vida e um aumento do preço das habitações.

Milhares de pessoas manifestaram-se em Maiorca contra o que dizem ser os impactos negativos do turismo excessivo.

Os manifestantes marcharam sob o lema "Mudemos de rumo - ponhamos limites ao turismo", numa ação a que se juntaram 110 outras organizações cívicas.

"Agora é altura de dizer basta. Queremos medidas concretas para limitar e diminuir o número de turistas e melhorar o bem-estar da população local", afirmou Pere Joan Feminia, porta-voz da plataforma "Menos Turismo, Mais Vida", que organizou a manifestação.

Os manifestantes marcharam sob o lema "Mudemos de rumo - ponhamos limites ao turismo", numa ação a que se juntaram 110 outras organizações cívicas.

"Desde que vivemos aqui, temos visto o ritmo de crescimento do turismo, de forma descontrolada e insustentável", disse um manifestante.

Manifestantes marcham gritando slogans contra a Formula 1 Barcelona Fan Festival no centro de Barcelona, 19 de junho de 2024 Emilio Morenatti/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

A manifestação, em plena época turística, pretende ser "um ponto de viragem, o início de ações e mobilizações nas quatro ilhas, e não apenas em Maiorca", explicaram os organizadores.

No ano passado, a autoridade aeroportuária AENA afirmou que as partidas e chegadas no aeroporto de Palma, só no mês de julho, aumentaram 5,9% em comparação com o mesmo mês de 2022, com 4,3 milhões de pessoas a passarem pelo aeroporto.

Isto significa que Palma foi o terceiro destino de verão mais popular em Espanha, atrás de Madrid e Barcelona.

No início deste mês, milhares de habitantes de Barcelona também protestaram contra o impacto do turismo excessivo: cerca de 3.000 pessoas de mais de 140 organizações saíram à rua, borrifando os turistas com água e gritando "turistas vão para casa". As entradas de hotéis e restaurantes foram simbolicamente fechadas.

As pessoas exigiam medidas antes de uma época de verão que, segundo os especialistas, irá estabelecer novos recordes na cidade e na região da Catalunha. Barcelona é a cidade mais visitada de Espanha, recebe cerca de 12 milhões de pessoas por ano, muitas das quais chegam através de navios de cruzeiro.

Pessoas a apanhar sol na praia em Barcelona, 9 de julho de 2021 Joan Mateu/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

O aumento do número de visitantes está a exercer pressão sobre os serviços de saúde, a gestão de resíduos, o abastecimento de água e a habitação. O aumento da construção de hotéis e empreendimentos habitacionais está a pôr em perigo os locais históricos, a biodiversidade e os recursos naturais.

A Câmara Municipal votou recentemente a favor do aumento da taxa turística para 4 euros por pessoa a partir de outubro.

Um dos impactos mais prementes do excesso de turismo em Espanha é a falta de habitação e o aumento dos preços das rendas para os residentes.

No início deste ano, os habitantes de Málaga expressaram a sua frustração, espalhando pelo centro da cidade espanhola autocolantes que dizem aos visitantes o que os residentes pensam deles.

A cidade da Costa del Sol é, desde há muito, um destino popular para os visitantes estrangeiros, graças ao seu clima soalheiro e ao custo de vida relativamente baixo. Mas com a chegada dos nómadas digitais, a situação do alojamento tornou-se crítica.

Esta é uma história que se repete em todo o país, onde os proprietários despejam os residentes de longa data para alugarem as habitações a um preço mais elevado.

Pessoas numa manifestação contra o excesso de turismo em Las Palmas de Gran Canaria, 20 de abril de 2024 AP/AP

As Ilhas Canárias estão a viver uma situação igualmente catastrófica.

Os ativistas afirmam que os mais de 10 milhões de visitantes estrangeiros passam férias no arquipélago todos os anos estão a arruinar a vida local. E muitos habitantes dormem alegadamente em carros devido ao aumento dos preços das casas.

Uma organização local afirmou que as ilhas estão a "entrar em colapso social e ambiental" devido à pressão.

Mas o turismo é um grande negócio para Espanha. A Exceltur afirmou que o turismo representou 71% do crescimento real da economia espanhola no ano passado e que o consumo dos não residentes representou quase um terço do crescimento de 2,5% de Espanha em 2023, de acordo com o BBVA.

Mas muitos espanhóis dizem que não estão a colher os benefícios.

Reação da Europa

Mas o excesso de turismo não se limita apenas às Ilhas Baleares. Muitos países europeus têm vindo a aplicar taxas turísticas, incluindo Veneza, que também proibiu os navios de cruzeiro de entrarem no seu sistema de canais.

Em Amesterdão, as autoridades e os habitantes locais tentam, há meses, encorajar os turistas, na sua maioria britânicos, a manterem-se afastados da cidade. Em Atenas, o presidente da câmara anunciou um estudo sobre a capacidade turística da cidade para definir os seus limites e recolher dados sobre aluguer de curta duração e hotéis.

Embora o problema pareça ser global, é a Espanha que está a liderar a luta popular.

No ano passado, um graffiti em Barcelona dizia: "Cuspimos na vossa cerveja. Saúde!"