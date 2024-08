"Há aqui um problema". Portugueses já pedem medidas contra o excesso de turistas

De Euronews

Zona da Grande Lisboa foi a que mais dormidas teve em junho, mês em que Portugal recebeu três milhões de turistas. Vice-presidente da Câmara da capital acredita que limitar número de veículos tuk-tuk poderá resolver congestionamentos no trânsito.

Só no mês de junho, Portugal recebeu três milhões de turistas, o que representa um aumento de 6,7% em relação a maio. A zona da Grande Lisboa foi a que mais dormidas registou em junho passado.

Apesar do dinheiro injetado pelos turistas na economia local, muitos lisboetas queixam-se do impacto que o excesso de turistas está a ter na cidade.

“Nos últimos cinco, seis anos, isto tornou-se numa confusão. Em toda a Graça (bairro), houve uma mudança séria para pior e não para melhor”, lamenta Rosa Alves, de 78 anos, residente na capital portuguesa.

Muitos estão à espera que o governo reforce as medidas, como limites diários ao número de turistas e a aplicação de taxas.

“Não pretendemos hostilizar os turistas, de forma alguma, não é esse o nosso objetivo. Queremos que os turistas se tornem nossos aliados e que percebam que há aqui um problema”. afirma Madalena Martins, residente em Sintra e ativista pelo turismo sustentável.

O vice-presidente da câmara da capital acredita que limitar a quantidade de veículos tuk-tuk poderia resolver o congestionamento do trânsito.

“Esta parece ser uma solução que permite conciliar o que é importante - salvaguardar uma atividade económica que os turistas apreciam, claro. Mas, ao mesmo tempo, equilibrá-la com os interesses de uma cidade que é uma cidade onde as pessoas vivem e precisam de viver, com equilíbrio, paz, qualidade de vida,", refere Filipe Anacoreta Correia.

"Precisamos de nos respeitar uns aos outros”, acrescenta.

E enquanto muitos turistas compreendem a situação dos portugueses, outros querem desfrutar das paisagens e de outras atrações locais.

“Há muito trânsito, passámos muito tempo no autocarro a tentar chegar ao topo, mas eu sou de Londres, por isso estamos habituados ao trânsito. Por que não quererias partilhar isto com as pessoas? É um sítio tão bonito”, questiona Jay Bhatt, turista britânico.

O excesso de turismo descreve geralmente o ponto de viragem a partir do qual os visitantes e o seu dinheiro deixam de beneficiar os residentes e, em vez disso, causam danos, degradando locais históricos, sobrecarregando as infraestruturas e tornando a vida marcadamente mais difícil para os que aí vivem.

Portugal juntou-se a um coro crescente de países do sul da Europa, nomeadamente a Espanha, que tentam equilibrar as necessidades dos habitantes locais com a vantagem económica dos turistas.