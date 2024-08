De AP com APTN

As importações francesas de gás natural liquefeito (GNL) da Rússia estão a aumentar e os apoiantes da Ucrânia querem acabar com elas.

As remessas de gás natural liquefeito russo para França mais do que duplicaram no primeiro semestre deste ano, de acordo com uma nova análise dos dados comerciais. os números são divulgados numa altura em que a Europa tem tentado afastar-se das compras de energia que ajudam a financiar a invasão da Ucrânia pelo Kremlin.

A Europa restringiu as importações de petróleo da Rússia, mas o gás natural continua a ser permitido.

Embora as empresas francesas sejam as que mais importam, uma análise revelou que, no primeiro semestre deste ano, os países da UE importaram mais 7% de GNL russo, gás natural que foi arrefecido e liquidificado para facilitar o transporte marítimo, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Eliminação progressiva dos combustíveis fósseis russos "no mau caminho"

Oleh Savytskyi, fundador da organização sem fins lucrativos Razom We Stand, que defende a aplicação de sanções mais severas aos combustíveis fósseis russos, afirmou que o objetivo da UE de eliminar gradualmente todos os combustíveis fósseis russos até 2027 está "no mau caminho". Os países que compram o GNL russo estão a sabotar a transição energética do continente e a contribuir com milhares de milhões para o esforço de guerra da Rússia.

Os governos europeus afirmaram que a proibição total das importações de gás russo faria disparar as contas da energia e do aquecimento e que os utilizadores industriais de gás também seriam prejudicados.

A análise partiu do Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), uma organização norte-americana sem fins lucrativos cujo objetivo é acelerar a transição do mundo para uma energia mais sustentável. O IEEFA examinou os dados da Kpler, uma empresa de controlo dos transportes marítimos, e do ICIS, um fornecedor de dados sobre produtos de base, que também forneceram a sua própria análise.

Segundo o instituto, as empresas francesas importaram quase 4,4 mil milhões de metros cúbicos de GNL russo no primeiro semestre deste ano, em comparação com mais de 2 mil milhões de metros cúbicos no mesmo período do ano anterior. O segundo e terceiro maiores importadores da lista , a Espanha e a Bélgica, registaram um aumento de 1% e um declínio de 16%, respetivamente, disse o IEEFA.

O gigante francês da energia é responsável pela maior parte das importações

A TotalEnergies, o gigante francês da energia que representou a maior parte das importações numa lista de cargas entre janeiro e junho vista pela AP, disse que estava vinculada a contratos assinados antes da invasão da Ucrânia pela Rússia. O Ministério das Finanças e da Economia francês disse à AP que os ataques dos rebeldes Houthi aos navios que atravessam o Canal do Suez forçaram uma reformulação das importações de GNL - o gás do Médio Oriente já não pode chegar facilmente à Europa, enquanto a rota da Rússia a partir do Ártico não foi afetada.

O ministério salientou que França é um dos principais pontos de entrada de GNL na Europa. A França e a Espanha, têm o maior número de terminais de GNL na Europa, com sete cada.

Ao mesmo tempo que a França importava mais GNL russo, importava menos de outros fornecedores, incluindo os Estados Unidos, Angola, Camarões, Egipto e Nigéria - um montante que se aproxima do salto no GNL russo, de acordo com a análise. Nenhuma das exportações de GNL desses outros países foi afetada pelos ataques no Mar Vermelho.

Os dados sobre os preços do GNL russo não são públicos. Mas, normalmente, é vendido com um pequeno desconto porque alguns compradores não o querem, disse Jason Feer, diretor global de informações comerciais da consultora de energia Poten and Partners.

O gás extra não está a ser utilizado pelos lares ou pela indústria francesa. A procura em França caiu 9% no primeiro semestre deste ano em comparação com o ano passado. Entretanto, as exportações francesas de gás por gasoduto para a Bélgica aumentaram quase 10% nos primeiros seis meses, segundo a Kpler. Não é possível saber quanto dessa exportação era GNL russo.

"O que isso nos diz é que as pessoas estão a ganhar dinheiro com este comércio", disse Feer.

O maior projeto de GNL da Rússia situa-se na Península de Yamal, no Círculo Polar Ártico, uma empresa comum com a TotalEnergies, que detém 20%. Ao abrigo de um contrato assinado em 2018, a TotalEnergies comprometeu-se a comprar 4 milhões de toneladas de gás anualmente.

A TotalEnergies afirmou, por correio eletrónico, que está legalmente obrigada a honrar os seus contratos e que o fará "enquanto os governos europeus considerarem o gás russo necessário para a segurança do abastecimento da União Europeia".

Apenas se forem impostas novas sanções é que as compras poderão ser suspensas. A TotalEnergies afirmou que as suas importações de GNL russo para a Europa tinham efetivamente diminuído durante o período estudado.

Um porta-voz da Comissão Europeia disse que as importações de gás russo caíram consideravelmente entre 2021 e 2023.

Um aumento temporário do volume "não põe em causa as realizações da UE nos últimos dois anos", disse o porta-voz Adalbert Jahnz. "Diversificámos as nossas importações e a maior parte do gás necessário é fornecida por parceiros fiáveis, como a Noruega e os EUA".

Mas Savytskyi, do Razom We Stand, apelou à UE para que imponha um embargo total ao produto. A TotalEnergies "não deve ter um passe livre para manter a Europa viciada no gás russo", disse.