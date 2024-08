Um estudo recente analisou as cidades e os países do mundo com os diretores executivos (CEO) mais antigos. Sete cidades europeias estão entre as 20 primeiras.

Um diretor executivo (CEO) é muitas vezes fundamental para o sucesso de uma empresa. Alguns diretores executivos terão passado vários anos na mesma empresa, subindo meticulosamente na hierarquia.

Algumas empresas valorizam os funcionários de longa data que ocupam cargos de direção e de chefia, enquanto outras procuram alguém novo, vindo de fora da empresa.

Um estudo recente da BusinessFinancing.co.uk analisou as cidades e os países do mundo com os diretores executivos mais antigos, analisando os currículos de 100 000 diretores executivos de todo o mundo.

Sete cidades europeias figuram na lista das 20 primeiras

A cidade grega de Salónica ficou em primeiro lugar, com uma média de 9,5 anos de mandato dos diretores executivos.

Depois de ter ultrapassado a crise da dívida do país na sequência da crise bancária mundial de 2007 e 2008, as cidades gregas parecem estar a prosperar. Salónica é um centro europeu de tecnologia, ciências da vida e empreendedorismo em crescimento, competindo com cidades como Lisboa. A cidade grega tem atraído tanto investidores como empresas.

A empresa de comércio eletrónico de mobiliário Pakketo, a empresa mineira sustentável EcoResources e a empresa Web3 Mysten Labs estão entre as mais populares empresas em fase de arranque a operar em Salónica. Gigantes mundiais como a Google, a Amazon e a Microsoft também investiram significativamente na cidade, sob a forma de centros regionais de serviços de computação em nuvem e outras instalações.

Portugal é popular entre as empresas

Braga, em Portugal, ficou em terceiro lugar, com uma média de 9,2 anos de atividade. Nos últimos anos, Braga tem-se afirmado como um centro tecnológico e empresarial fundamental para o Norte de Portugal, bem como para as empresas que pretendem afastar-se da agitada Lisboa.

No estudo da Comissão Europeia sobre a Qualidade de Vida nas Cidades Europeias em 2023, 98% das pessoas inquiridas concordaram que Braga era um bom local para viver. Braga está também a atrair mais turismo nos últimos anos, com um mercado imobiliário robusto.

A Alemanha, o Reino Unido e a Itália também valorizam os residentes de longa duração

Em quinto lugar ficou a cidade alemã de Chemnitz, onde os diretores executivos tendem a permanecer no cargo durante 8,7 anos.

Em sexto lugar ficou Hereford, no Reino Unido, com uma média de 8,6 anos de permanência dos diretores-gerais. Southend-on-Sea e Stirling, também no Reino Unido, ficaram em 11º e 18º lugares, respetivamente, com uma média de permanência dos directores-gerais de 7,5 anos e 7,3 anos.

Outras cidades do Reino Unido com diretores executivos com um mandato relativamente longo são Portsmouth, Bradford, Newport. Wolverhampton e Sunderland. De acordo com o Investors' Chronicle, 70% dos atuais CEO das empresas britânicas do FTSE 100 foram contratados internamente.

Algumas das empresas britânicas com CEOs mais antigos são a Next, com o CEO Simon Wolfson ao leme desde agosto de 2001, e a Ocado, onde Tim Steiner é o CEO desde janeiro de 2002.

Em Florença, Itália, que ocupa o 20º lugar, a duração média do mandato do Diretor-Geral é de 7,1 anos.

Fora da Europa, de acordo com o estudo, os países com CEOs mais antigos são o Líbano, com uma média de 8,5 anos, o Turquemenistão, com uma média de 7,9 anos, e a China, cujos CEOs têm uma média de 6,8 anos.

O que torna um Diretor Executivo bem sucedido?

Um Diretor Executivo bem sucedido tem de ter uma visão e uma estratégia fortes, claras e exequíveis para a empresa, com objetivos mensuráveis. Terá de equilibrar a rentabilidade e os interesses dos acionistas com a procura de uma forma sustentável de manter a cultura e os valores da empresa.

Outra chave para o sucesso é estar concentrado no momento, de acordo com Laura Alber, a diretora executiva mais antiga da Fortune 500. Alber é a diretora-geral da Williams-Sonoma desde maio de 2010.

Ela foi destaque durante a Cúpula das Mulheres Mais Poderosas da Fortune em 2023: "Se estivermos super presentes no que estamos a fazer, não estamos sempre a pensar na próxima coisa, o que é contraintuitivo em relação ao que a maioria das pessoas nos diz sobre carreiras.

"Se dermos tudo por tudo, as pessoas reparam, estabelecem uma melhor ligação connosco e conseguimos fazer mais coisas. Tento apenas manter-me totalmente imerso no que faço e isso é a Williams-Sonoma."

À medida que a situação económica mundial se torna cada vez mais difícil e competitiva, as exigências para os diretores executivos aumentam. Como tal, os diretores executivos precisam de cuidar de si próprios para evitar o esgotamento e o stress.

Christine Assouad, diretora-geral da Dunkin' Donuts, afirma, de acordo com a Young Presidents' Organisation, "Concentrar-me em mim própria tem sido muito importante, permitindo-me dar um passo atrás e regressar mais forte. Como diretores executivos, temos de aceitar que também somos humanos e que temos de nos certificar de que estamos bem em primeiro lugar, pois de outra forma não podemos ajudar ninguém.

"Algo que muitas vezes esquecemos ao lidar com a crise é que o seu bem-estar físico e mental e o das suas equipas é o que, no final, conduzirá a empresa através de uma crise."

Escolher a partir de dentro

A contratação interna também pode fazer a diferença no sucesso dos diretores executivos. Os candidatos internos passaram normalmente vários anos numa empresa e sabem o que a empresa representa.

De acordo com um relatório da revista CEOWORLD de março, a França tem a percentagem mais elevada de diretores executivos promovidos internamente, com 79%, seguida dos Estados Unidos com 77%, do México com 75%, do Canadá com 73% e da África do Sul com 70%.

Outros países europeus que também registaram uma percentagem relativamente elevada de promoções internas de CEO foram a Noruega, a Suíça, a Irlanda, a Dinamarca e a Bélgica.

Saber quando é altura de partir

Com anos de trabalho árduo e sucesso atrás de si, pode ser tentador permanecer à frente de uma empresa durante mais alguns anos. No entanto, saber a altura certa para sair e ter um plano de sucessão sólido são também essenciais para o sucesso e o legado de um Diretor Executivo.

David Fubini, antigo diretor sénior da McKinsey e professor sénior da Harvard Business School, afirmou no sítio Web da faculdade: "As pessoas sentem sempre que têm mais um ato a fazer. É um pouco como quando se é um esquiador a atravessar um campo de moguls e se está sempre a dizer: 'Vou virar no próximo, ou no próximo, ou no próximo, e quando damos por isso, estamos no bosque.

"Na realidade, muito, muito poucas pessoas são extremamente bem sucedidas durante um longo período de tempo. Por isso, é preciso encontrar um ponto de inflexão, onde se possa partir enquanto se está no ápice, e não depois dele - e a maioria das pessoas não o faz. O seu legado é reforçado se partir quando as pessoas estão a querer mais".