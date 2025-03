Cotação das ações da empresa alemã de software subiu 40% no último ano, enquanto o fabricante dinamarquês de medicamentos Novo Nordisk perdeu gradualmente quase metade do valor das ações desde o verão.

O gigante alemão da tecnologia SAP SE subiu ao trono de maior empresa cotada em bolsa da Europa, ultrapassando a capitalização bolsista do fabricante dinamarquês de medicamentos Novo Nordisk.

A multinacional de software, sediada em Walldorf, Baden-Württemberg, viu o preço das suas ações subir mais de 1% esta manhã em Frankfurt, alimentando um ganho de 40% no último ano e colocando a capitalização bolsista em cerca de 312 mil milhões de euros.

Entretanto, em Copenhaga, as ações da empresa farmacêutica perderam mais de 2%, baixando o valor de mercado da empresa para pouco mais de 2,3 biliões de coroas dinamarquesas (309 mil milhões de euros). As acções da empresa perderam quase metade do seu valor desde o verão passado, apesar de esta ter registado um aumento de 25% nas receitas em 2024.

A fama da Novo Nordisk, principalmente devido ao medicamento para perda de peso Wegovy, impulsionou as ações da empresa até ao verão passado, quando valiam cerca de 1 000 coroas dinamarquesas (134 euros), cerca do dobro do preço atual de 516 coroas dinamarquesas.

Mas as últimas notícias sobre os resultados do estudo da próxima geração do medicamento da empresa para a perda de peso, CagriSema, pareceram decepcionantes, uma vez que não demonstrou efeitos superiores aos dos medicamentos existentes.

A incerteza fez baixar o preço das ações, que já perderam cerca de 16% este ano.

Entretanto, a empresa tecnológica alemã ganhou a confiança dos investidores ao implementar uma estratégia para se concentrar em serviços de nuvem baseados em assinaturas, com funcionalidades adicionais de IA, prometendo um grande crescimento das receitas.

O JPMorgan disse recentemente que surgiu uma "oportunidade de compra atraente" em relação às ações da SAP, já que os analistas do banco de investimento reiteraram uma classificação "overweight" para as ações da empresa com um preço-alvo de € 300.