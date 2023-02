O museu Victoria and Albert, em Londres, adquiriu os arquivos completos de David Bowie. Do espólio fazem parte 80 mil objetos, como instrumentos, roupas usadas pelo artista e letras escritas à mão.

Estes objetos serão expostos a partir de 2025, quando será inaugurado o David Bowie Centre for the Study of Performing Arts, na capital britânica.