Cinco factos que precisa de saber sobre o Dia Internacional da Mulher

Todos os anos, a 8 de março, celebra-se o Dia Internacional da Mulher para comemorar e honrar as realizações das mulheres, aumentar a sensibilização para as disparidades de género e a discriminação, bem como promover o apoio global às mulheres.

Mas o que sabe sobre o Dia Internacional da Mulher? Vamos lembrar a cinco questões importantes.

Há quanto tempo é comemorado o Dia Internacional da Mulher?

Clara Zetkin fundou o Dia Internacional da Mulher em 1910 CORBIS / HULTON DEUTSCH

A 28 de fevereiro de 1909, o então ativo Partido Socialista da América celebrou o primeiro Dia Nacional da Mulher em homenagem às 15 mil mulheres que protestaram em Nova Iorque contra condições de trabalho duras e salários mais baixos.

Em 1910, Clara Zetkin, advogada dos direitos da mulher e líder do Gabinete da Mulher Alemã para o Partido Social Democrata, propôs a ideia de um Dia Internacional da Mulher global.

A 19 de março de 1911, realizou-se o primeiro Dia Internacional da Mulher, com a participação de mais de 1 milhão de pessoas na Áustria, Dinamarca, Alemanha, e Suíça.

Foi preciso esperar até 1975, para as Nações Unidas começarem a celebrar o Dia Internacional da Mulher (IWD). Desde então, a ONU tem sido o principal patrocinador do evento anual, encorajando mais países a reconhecer "atos de coragem e determinação por parte de mulheres comuns que desempenharam um papel de destaque na história dos seus países e comunidades".

E para aqueles que se sentem excluídos, há um Dia Internacional do Homem, que é celebrado a 19 de novembro em mais de 80 países em todo o mundo, incluindo o Reino Unido. Só é assinalado desde os anos 90 e não é reconhecido pela ONU.

Qual é o símbolo e a cor do Dia Internacional da Mulher?

O símbolo do Dia Internacional da Mulher é um símbolo do género feminino. É normalmente acompanhado pelas cores roxo, verde e branco.

De acordo com o website do Dia Internacional da Mulher, roxo significa dignidade e justiça, verde significa esperança, e branco significa pureza. "As cores tiveram origem na União Social e Política da Mulher (WSPU), no Reino Unido, em 1908".

É feriado?

Cartaz para o Dia Internacional da Mulher deste ano International Women's Day

O objetivo do dia varia consoante o país. Em alguns, é um dia de protesto, enquanto em outros, é um meio de promover a igualdade de género. Em alguns países, o Dia Internacional da Mulher é um feriado nacional: Afeganistão, Arménia, Bielorrússia, Camboja, Cuba, Geórgia, Laos, Mongólia, Montenegro, Rússia, Uganda, Ucrânia e Vietname.

Em certos países como a Albânia, Macedónia, Sérvia e Uzbequistão, o Dia da Mulher juntou-se ao Dia da Mãe.

Na China, muitas mulheres recebem meio-dia de folga, enquanto a "Festa da Donna Italiana" é celebrada com a oferta de mimosas.

Porque é que é uma celebração histórica na Rússia?

Manifestantes em São Petersburgo a 8 de Março de 1917 Getty

Em 1917, a celebração do Dia da Mulher na Rússia deu-lhes o direito de voto.

As mulheres na Rússia comemoraram o dia desse ano entrando em greve pelo "pão e paz", para protestar contra a Primeira Guerra Mundial e fazer campanha pela igualdade de género. O Czar Nicholas II autorizou o General Khabalov do Distrito Militar de São Petersburgo a abater qualquer mulher que se recusasse a renunciar à greve. Elas não recuaram e os protestos permaneceram e levaram à renúncia do czar. O governo interino concedeu às mulheres o direito de voto como resultado da sua ação de protesto.

Qual é o tema deste ano?

O tema deste ano é #EmbraceEquity International Women's Day

Desde 1996, cada Dia Internacional da Mulher tem um tema oficial.

O primeiro tema adotado pela ONU, em 1996, foi "Celebrating the Past, Planning for the Future".

No ano passado, o tema para o Dia Internacional da Mulher foi #Breakthebias, que destacou as questões que as mulheres enfrentam devido a preconceitos de género.

Este ano, é #EmbraceEquity. Como o website do Dia Internacional da Mulher afirma, 2023 centra-se na importância da equidade de género como parte do ADN de cada sociedade: "É fundamental compreender a diferença entre equidade e igualdade. O objetivo do tema da campanha IWD 2023 #EmbraceEquity é fazer com que o mundo fale sobre a falta de igualdade de oportunidades. As pessoas partem de lugares diferentes, pelo que a verdadeira inclusão e pertença exigem uma ação equitativa". As imagens deste ano apresentam todas o gesto do abraço, promovendo um enorme abraço à equidade.

Outro ponto alto deste ano é o tema da ONU "DigitALL: Inovação e tecnologia para a igualdade de género", com o objetivo de sensibilizar as pessoas para a importância e contribuição da tecnologia digital na revelação de questões de desigualdade e discriminação de género. A IWD irá explorar o impacto do fosso digital de género na desigualdade entre mulheres e raparigas, uma vez que a ONU estima que a falta de acesso das mulheres ao mundo online causará uma perda de 1,5 mil milhões de dólares para o produto interno bruto dos países de rendimento baixo e médio até 2025, se não forem tomadas medidas.

"Desde os primeiros dias da informática até à era atual da realidade virtual e da inteligência artificial, as mulheres têm feito contribuições incalculáveis para o mundo digital em que vivemos cada vez mais", declarou a ONU. "As suas realizações vão contra todas as probabilidades, num campo que historicamente não as tem acolhido nem apreciado".