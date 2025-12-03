Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Polícia moldava investiga drone que locais pensavam ser "um brinquedo"

Drone russo da Gerbera abatido por guardas fronteiriços ucranianos na região de Sumy, 5 de janeiro de 2025
Drone russo "Gerbera" abatido por guardas fronteiriços ucranianos na região de Sumy, 5 de janeiro de 2025 Direitos de autor  State Border Guard Service of Ukraine/CC BY 4.0
De Gavin Blackburn
Publicado a
A Europa está em alerta máximo depois de os voos de drones no espaço aéreo da NATO terem atingido uma escala sem precedentes em setembro, o que levou os líderes a concordarem em desenvolver um "muro de drones" para melhor intercetar os drones que violam o espaço aéreo europeu.

A polícia da Moldolva enviou especialistas em desativação de bombas na quarta-feira para uma comunidade a quilómetros da fronteira com a Ucrânia, depois de um residente ter confundido um drone que encontrou em terra com "um brinquedo" e o ter levado para casa.

Quando a polícia chegou a Pepeni, no distrito de Sîngerei, cerca de 100 quilómetros a norte da capital Chișinău, descobriu que o drone encontrado quatro dias antes já tinha sido despojado das suas partes.

A polícia tinha sido avisada pelo presidente da câmara de Pepeni. As imagens de vídeo publicadas pela câmara municipal nas redes sociais mostravam o drone em cima de um reboque ligado a um pequeno trator normalmente utilizado em povoações rurais.

"Um cidadão pensou que era um brinquedo... e trouxe-o para a localidade de Pepeni", diz o presidente da câmara, Oleg Cernei, no vídeo. "Assim que apareceu dentro dos limites da comuna, identifiquei a pessoa e informei as instituições estatais".

Esta imagem divulgada pela polícia moldava mostra um drone em Pepeni, 3 de dezembro de 2025
A polícia disse que o drone não continha explosivos ou representava um perigo, e instou o público a "não tocar ou tentar transportar drones caídos ou objetos semelhantes".

As autoridades não disseram de onde veio o drone. Disseram que se tratava de um drone do tipo Gerbera, normalmente utilizado para ataques improvisados ou para observação. A Rússia já os utilizou anteriormente na Ucrânia.

O incidente é o mais recente de uma série de violações do espaço aéreo e descobertas de drones em território moldavo desde a invasão total da Ucrânia pela Rússia em 2022.

Na semana passada, o espaço aéreo da Moldova foi violado várias vezes por veículos aéreos não tripulados durante os ataques russos à Ucrânia.

E em fevereiro, dois drones explodiram sobre a Moldova após um ataque a um porto ucraniano do outro lado da fronteira.

Em alerta máximo

A Europa está em alerta máximo depois de, em setembro, os voos de drones no espaço aéreo da NATO terem atingido uma escala sem precedentes, o que levou os líderes europeus a concordarem em desenvolver um "muro de drones" ao longo das suas fronteiras para melhor detetar, seguir e intercetar os drones que violam o espaço aéreo europeu.

Em novembro, oficiais militares da NATO afirmaram que um novo sistema anti-drone dos EUA tinha sido instalado no flanco oriental da aliança.

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, fala durante uma conferência de imprensa após uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO na sede da NATO em Bruxelas, 3 de dezembro de 2025
Na sequência de uma violação do espaço aéreo polaco, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, anunciou a criação do programa Sentinela de Leste, que visa impedir novas incursões russas.

Alguns responsáveis europeus descreveram os incidentes como um teste de Moscovo à resposta da NATO, o que levantou questões sobre o grau de preparação da aliança contra potenciais ameaças da Rússia.

O Kremlin rejeitou as alegações de que a Rússia estaria por detrás de alguns dos voos de drones não identificados na Europa, considerando-as "infundadas".

Outras fontes • AP

