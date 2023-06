De Euronews

Edição deste ano do festival foi dedicada ao México.

O Festival de Cinema de Animação de Annecy, este ano dedicado ao México, deu o veredicto, premiando a longa-metragem francesa "Linda veut du poulet."

Com mais de cem países representados e centenas de filmes exibidos (curtas e longas-metragens), Annecy cimentou a posição como centro da animação mundial.

Ganhar o prémio Cristal é uma grande honra e uma grande conquista para os realizadores de “Linda veut du poulet”, Sébastien Laudenbach e Chiara Malta.

“Foi incrível estar aqui e apresentar o filme. Há muita pressão porque apresentar um filme de animação em frente de pessoas que também fazem filmes é qualquer coisa”, disse, à Euronews, Sébastien Laudenbach.

Chiara Malta acrescentou: “as pessoas viram este filme crescer em Annecy desde a fase de escrita. A cada passo do caminho estávamos lá. Então é uma conclusão impressionante."

"Linda veut du poulet" conta a história de uma mãe com dificuldade em cumprir a promessa de fazer um frango com pimentos para a filha em dia de greve em França.

Bem-humorado, terno e atrevido ao mesmo tempo, foi o favorito de muitos visitantes.

O Prémio do Júri do festival foi para o realizador húngaro Áron Gauder com o filme poderoso e profundamente político "Four Souls of Coyote", sobre nativos americanos privados das suas terras, o que mostra que a animação não é apenas para crianças.

“Penso que a Disney, a Pixar e a Marvel promovem essa 'coisa de família' e é por isso que primeiro pensei que o filme era para família e para os filhos, mas há muitas indicações sérias e penso que as pessoas deveriam ver mais”, sublinhou à Euronews, Áron Gauder.