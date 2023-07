"É sempre importante ultrapassar os limites": A viagem de "tirar o fôlego" de Sonya Yoncheva

A soprano búlgara interpreta dois papéis desafiantes em Milão e Viena. Como é que uma grande estrela de ópera prepara uma estreia? Sonya levou o "Musica" aos bastidores.

Sonya Yoncheva é uma das maiores sopranos do nosso tempo e encarna todos os seus papéis com paixão.

Acompanhámo-la em duas estreias: Cantou o papel de Maddalena em "Andrea Chénier", no La Scala de Milão, e a geisha Cio-Cio-San na Ópera Estatal de Viena em "Madame Butterfly".

Também acompanhámos a cantora ao famoso Arquivo Ricordi em Milão. Fundado em 1808, representa o legado histórico da editora Ricordi, que foi adquirida em 1994 pelo grupo alemão de media Bertelsmann, que desde então tem assegurado a sua preservação e desenvolvimento cultural.

O "Archivio Storico Ricordi" conserva, entre outras relíquias, os manuscritos originais de 23 das 28 óperas de Verdi, bem como os manuscritos de todas as óperas de Puccini (com exceção de La Rondine). O arquivo inclui também numerosos manuscritos de Bellini, Rossini e Donizetti, bem como de compositores contemporâneos como Nono, Donatoni, Sciarrino e Bussotti.

Como é que uma superestrela aborda um novo papel?

Sonya Yoncheva Euronews

Sonya Yoncheva abre o caminho dos bastidores. "Aprendo as minhas partituras principalmente sozinha. Gosto deste processo. Vou para o meu pequeno estúdio e toco a partitura. Ajuda-me muito tocá-la ao piano. É um momento muito íntimo porque experimento cores diferentes", revela.

Duas semanas antes da estreia, está a meio de uma fase intensiva de ensaios. Hoje é o "ensaio sentado" - um elemento importante da obra.

"É a primeira vez que os cantores podem ouvir como a orquestra soa", diz o maestro Marco Armiliato."Afinal de contas, é disso que se trata na ópera. Quando uma orquestra toca e os cantores atuam, há uma magia. E neste ensaio já é possível imaginar como será a atuação", sublinha.

"Este ensaio é muito importante para todos nós, porque quando estamos em palco e só vemos a orquestra com o maestro de longe, não é a mesma coisa do que quando entramos juntos no estúdio e juntamos as diferentes cores e respiramos juntos", considera Sonya Yoncheva.

O passo seguinte são os ensaios em palco, onde os cantores ficam a conhecer o cenário e praticam as suas entradas e saídas.

A ópera conta a história do poeta revolucionário Andrea Chénier, que se apaixona por Maddalena. Mas o seu amor está condenado ao fracasso e tem um fim desastroso.

Sonya Yoncheva em palco Euronews

"Ainda estou a trabalhar na personagem porque é uma peça completamente nova para mim. Estou realmente impressionada com a forma como ela ama, este amor puro que ela dá a este homem. Ela ama-o com todo o seu coração, no final da ópera veremos que ela decidiu não viver sem ele", conta-nos Yoncheva.

La Scala em Milão - um lugar especial para Sonya Yoncheva

Em 1896, a estreia de "Andrea Chénier", a obra-prima de Umberto Giordano, aconteceu no La Scala, um dos mais famosos teatros de ópera do mundo, onde todos os grandes cantores deixaram a sua marca.

Este lugar também tem um significado especial para Sonya Yoncheva: foi aqui que ganhou o concurso de canto "Operalia", que a tornou uma estrela em 2010.

Na noite da estreia, Sonya diz-nos que está impaciente desde manhã. "Quero subir ao palco e cantar, encerrar o espetáculo e depois ter tempo livre, porque é claro que é muita pressão (...) Conhecemos todas as versões desta ópera de tantos outros cantores. Temos de atuar com algo novo, brilhante e belo.", conta-nos a soprano.

Semanas depois, Sonya Yoncheva continua a atuar em Milão e prepara-se para o seu próximo projeto: Um papel de topo do repertório de soprano: "Madame Butterfly" de Puccini.

Maria Pia Ferraris e Sonya Yoncheva Euronews

Para mergulhar na história deste exigente papel e encontrar inspiração, Yoncheva visita o arquivo Ricordi, onde o rico património cultural é mantido vivo. É considerada a coleção mais importante da história da ópera italiana. 200 anos de música - de Rossini a Verdi e Puccini. O diretor administrativo do "Archivio Storico Ricordi", Pierluigi Ledda, está orgulhoso:

"Temos uma das coleções mais ricas e completas de Puccini. Temos partituras manuscritas, mas também desenhos de figurinos e cenários, muitas vezes das estreias mundiais das suas óperas. Assim, é possível seguir o rasto da criação destas obras-primas", destaca_._

A arquivista Maria Pia Ferraris mostra à soprano uma partitura original de Puccini, bem como os desenhos dos figurinos: "São documentos contemporâneos fascinantes, falam connosco. Puccini escreveu na partitura tudo o que acontecia em palco. Ele aprendeu isso com Verdi, que fazia o mesmo", conta Maria.

Madame Butterfly Euronews

Uma das mais famosas histórias de amor não correspondido da ópera

De Milão a Viena: Sonya Yoncheva mergulha no papel da gueixa Cio-Cio-San nesta tragédia devastadora. "Madame Butterfly" é uma das mais famosas histórias de amor não correspondido da ópera.

"É muito difícil para mim não chorar quando leio e estudo esta ópera. Ensaiei-a muitas vezes em casa, é impressionante a quantidade de emoção que existe nela", constata Sonya Yoncheva.