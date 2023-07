A eurodeputada italiana de 60 anos é, há muito, uma das mais acérrimas defensoras do legado do seu avô. Então, por que razão está agora a defender os direitos LGBTQ+?

"Mais vale um fascista do que um maricas!"

Foi esta frase, proferida no popular talk show italiano Porta a Porta em 2006, que veio a definir a imagem de Alessandra Mussolini - uma das políticas mais conhecidas de Itália e, como provavelmente já adivinhou, neta do ditador fascista Benito Mussolini.

A herdeira de Mussolini, de 60 anos, tornou-se conhecida por ser uma espécie de paradoxo vivo: uma antiga estrela pop e atriz de cinema (a veterana de Hollywood Sophia Loren é sua tia materna) transformou-se numa parlamentar de extrema-direita e líder do legado do seu avô, desafiando as leis antifascistas existentes em Itália. E, de alguma forma, também pode acrescentar ao seu currículo o facto de ser a némesis de Jim Carrey no Twitter.

Numa carreira cheia de contradições, Alessandra Mussolini ainda não desiludiu, uma vez que a antiga arqui-conservadora sofreu uma espécie de conversão: tornou-se recentemente uma fervorosa defensora dos direitos LGBTQ+, falando recentemente na televisão e nas redes sociais para defender o Orgulho e as famílias do mesmo sexo contra os ataques do atual governo conservador italiano.

"O que é que ver um pouco de música, um pouco de Orgulho, um pouco de liberdade vos tira?", perguntou, gritando, a um jornalista de direita num programa de entrevistas no início deste mês. "Fechem-se em casa, peguem numa Bíblia e leiam-na." Alguns membros da comunidade estão até a rebatizar Alessandra Mussolini como um "ícone gay".

Mas como é que uma das mais declaradas apologistas do fascismo em Itália se transformou numa guerreira do arco-íris?

Alessandra Mussolini em 2008 Gregorio Borgia/AP2008

Quem é Alessandra Mussolini?

Nascida e criada em Roma, Alessandra Mussolini nasceu de uma união improvável entre as forças políticas mais obscuras e as estrelas cinematográficas mais brilhantes da história italiana.

O seu pai, Romano, era o quarto filho de Benito Mussolini, que liderou um regime fascista brutal de 1922 a 1943 e uniu forças com Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial.

A sua mãe, Anna Maria, por outro lado, é irmã de Sophia Loren, uma das atrizes mais amadas de Itália e um ícone de Hollywood dos anos 50 e 60.

Alessandra Mussolini, aos quatro anos, com a tia, a atriz Sophia Loren, no dia 1 de abril de 1967 Anonymous/AP1967

O percurso de vida sinuoso de Alessandra é um reflexo do seu passado decididamente excêntrico.

No início, tentou uma carreira no cinema sob a proteção da sua tia Sophia, mudando-se brevemente para Los Angeles e desempenhando alguns papéis secundários em várias produções cinematográficas, incluindo um filme nomeado para um Óscar: o drama de época de 1977, Um Dia Inesquecível.

Nos anos 80, Mussolini posou para a Playboy e até lançou o seu próprio álbum pop, Amore - que se tornou uma espécie de clássico de culto no Japão.

Na década seguinte, porém, deixou o mundo do entretenimento para trás e decidiu dar uso político ao seu apelido.

Alessandra Mussolini em 2004 Luca Bruno/AP

Representando Nápoles, a cidade da sua mãe, Mussolini candidatou-se ao parlamento como membro do Movimento Social Italiano (MSI) em 1992, no mesmo ano em que a adolescente Giorgia Meloni se juntou ao mesmo partido.

"Com o meu avô, pelo menos, havia uma posição, um sentido de responsabilidade, bom senso e um amor por Itália que já não existe", afirmou.

Alessandra acabou por ser eleita para a câmara baixa do parlamento e foi deputada durante 12 anos até que, em 2003, decidiu abandonar a Aliança Nacional - a mais recente e mais moderada encarnação do MSI - depois de discordar da rejeição do fascismo como "o mal supremo" por parte do presidente do partido.

Em 2008, Alessandra Mussolini juntou-se ao antigo primeiro-ministro e magnata Silvio Berlusconi, integrando o seu partido como deputada e acabando por se tornar senadora e membro do Parlamento Europeu, uma posição que mantém até hoje.

E não é a única Mussolini atualmente na política italiana. A sua meia-irmã, Rachele, e o seu primo, Caio, são também políticos de direita, membros do partido de Meloni, os Irmãos de Itália (Fratelli d'Italia).

Alessandra Mussolini num evento de moda em 2005 AP Photo

A assinatura de Mussolini: Uma longa lista de controvérsias

Ao longo da sua carreira política, Alessandra Mussolini tem sido uma defensora acérrima do nacionalismo italiano e tem atuado como uma espécie de guarda-costas da reputação do seu avô.

Como já foi referido, a sua explosão mais infame até à data ocorreu durante um debate com Vladimir Luxuria, o primeiro político trans de Itália, numa emissão televisiva noturna em 2006, em que Mussolini proferiu a sua famosa declaração homofóbica.

Dito isto, Alessandra tem uma longa lista de outros escândalos e controvérsias no seu currículo.

O primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi conversa com Alessandra Mussolini, durante uma sessão na câmara baixa do parlamento, em maio 2008 Andrew Medichini/AP

A sua recusa, desde há muito tempo e de forma beligerante, em se distanciar do seu nome de família - que se aproxima da ilegalidade, uma vez que a Itália proíbe a defesa pública do fascismo - tem sido fonte de vexame público.

Ao longo dos anos, Alessandra assinou fotografias do seu avô, exigiu a um jornalista que "respeitasse" a sua família e chamou ao ator americano Jim Carrey "b*stard", depois de este ter tweetado um desenho do cadáver de Benito Mussolini pendurado de cabeça para baixo.

E quanto ao Dia da Libertação antifascista de Itália, a 25 de abril? Sem surpresas, Alessandra não é a sua maior fã.

"Não o celebro", disse à apresentadora de televisão Lilli Gruber em 2016. "Tenho este apelido... e defendo [a minha família]".

Como a declaração homofóbica de Mussolini em Porta a Porta também demonstrou, a sua relação histórica com a comunidade LGBTQ+ de Itália nem sempre foi a mais calorosa.

Alessandra opôs-se fortemente ao alargamento do direito de adoção a casais do mesmo sexo, expressando o seu horror perante a ideia de uma criança ver "dois homens a rebolar na cama".

Por outro lado, a devoção servil da política de direita à defesa da honra do seu avô chegou ao ponto de alegar que ele não odiava os homossexuais, apesar de ter exilado milhares nas ilhas Tremiti.

"A minha família tinha muitas amizades com homossexuais", declarou em 2008. "Não nego os [exílios], mas pintar a família Mussolini como homofóbica é errado."

Alessandra Mussolini junto a um dos seus cartazes eleitorais com o slogan "Mussolini a presidente". 14 de março de 2005. Alessandra Tarantino/AP

'Mudar significa ser livre'

Depois de décadas passadas nas trincheiras da guerra cultural, defendendo até ao fim os valores ultraconservadores, parece que Alessandra Mussolini encontrou as suas verdadeiras cores. Já não ameaça usar t-shirts com a frase "Viva o avô", mas agita a bandeira arco-íris da comunidade LGBTQ+.

Nos últimos dois anos, Alessandra vestiu-se a rigor para o Pride, defendeu os indivíduos trans e não-binários e até apelou a uma maior fluidez de género.

"Chega de sexo e sexualidade, toda a gente é tão fluida quanto quiser", afirmou em outubro passado. "Querem que eu me torne fluida também?"

Recentemente, estas atitudes provocaram uma espécie de rutura com a primeira-ministra italiana de extrema-direita, Giorgia Meloni.

Mussolini está agora na linha da frente dos ativistas que se opõem diretamente à abordagem adotada pelo governo nacionalista de Meloni, que tomou medidas para tornar a vida mais difícil para certas pessoas LGBTQ+ que vivem em Itália.

Por exemplo, quando os procuradores tentaram retirar as certidões de nascimento aos filhos de famílias do mesmo sexo, no mês passado, Alessandra instou o Parlamento Europeu a intervir.

"As crianças devem ser defendidas de tudo e de todos", defendeu, apelando ao reconhecimento das certidões de nascimento, independentemente da forma como as crianças em questão foram concebidas.

A eurodeputada lamentou ainda a atitude do Governo italiano, considerando-a "indigna de um país civilizado".

No início deste ano, Alessandra chegou mesmo a criticar Bruxelas, queixando-se do facto de os passaportes dos eurodeputados só terem as opções "homem" e "mulher".

A reviravolta de Alessandra Mussolini em relação à sua posição cor-de-rosa deu certamente que falar, mas não apenas por estar em desacordo com o seu passado político: a sua mudança de atitude contrasta com as tendências mais gerais entre os conservadores de todo o mundo, que começaram a adotar atitudes mais veementemente hostis aos queers, especialmente nos EUA, onde vários estados estão a tentar proibir os artistas drag.

O que é que levou Alessandra Mussolini a repudiar o seu passado e a ir contra a corrente da direita?

Parece que o momento decisivo aconteceu algures em 2020, quando Alessandra participou na versão italiana de Dancing With the Stars e foi levada pelos juízes a pedir desculpa pelo seu comentário "mais vale um fascista do que um maricas". Desde então, a caixa de Pandora foi aberta.

De facto, em 2021, Alessandra posou para uma sessão fotográfica subordinada ao tema do Orgulho, e defendeu o projeto de lei Zan, que visava proteger os direitos dos indivíduos LGBTQ+, das mulheres e das pessoas com deficiência contra a discriminação. O projeto foi rejeitado pelo Senado em outubro do mesmo ano, o que ela descreveu como sendo uma afronta à "liberdade".

Dada a pesada bagagem política de Alessandra Mussolini e a incomensurável série de declarações problemáticas, alguns poderão ainda ter dificuldade em digerir a sua recém-descoberta aliança queer. Mas outros membros da comunidade acolheram-na de braços abertos, salientando que os indivíduos têm o direito de mudar as suas posições, algo que acontece frequentemente após interações positivas com familiares ou amigos.

Na verdade, talvez o maior fator por detrás da mudança de 180 graus de Mussolini tenham sido os seus próprios filhos.

"Ao falar com os meus filhos, percebi que, para eles, a orientação sexual nem sequer é um assunto: é como vestir um vestido que se pode mudar e ninguém quer saber como é".