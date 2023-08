Dia Nacional do Orgasmo: o que é que desconhece sobre o grande “O"?

Feliz Dia Nacional do Orgasmo, para todos e todas.

É um dia que se assinala uma vez por ano, a 31 de julho. Para aqueles que comemoram demasiado depressa, Feliz Dia Nacional do Orgasmo.

Brincadeiras à parte, o dia oficial do orgasmo assinalou-se esta segunda-feira no Reino Unido, Austrália, EUA e Canadá, e é uma ramificação do Dia Internacional do Orgasmo Feminino, celebrado a 8 de agosto. O objetivo é sensibilizar, quebrar tabus que ainda prevalecem na sociedade e a acabar com os estigmas sobre o prazer sexual.

Esperamos que muitos de vós já conheçam a intensa sensação do prazer e os benefícios para a saúde associados aos orgasmos, que aliviam o stress, aumentam a imunidade, aliviam as dores causadas pela artrite, ajudam à concentração e são, em geral, uma coisa maravilhosa quando se trata de manter as relações.

Mas antes de tocar "Love to Love You, Baby" de Donna Summer, "I Touch Myself" dos Divinyls ou "The Dancer" de PJ Harvey (três canções que são basicamente orgasmos musicais) e se entregar, aqui estão alguns factos que talvez não saiba sobre o grande “O."

1. Origens gregas

A palavra "orgasmo" vem da palavra grega antiga ὀργασμός (orgasmós), que se traduz em "excitação" ou “inchaço."

2. Orgasmos como uma cura histórica para tudo

No século VIII A.C., Homero escreveu sobre Melampus, um curandeiro argonauta da mitologia grega que tratava as virgens de um tipo de loucura. Ele atribuía os seus problemas à falta de orgasmos e encorajava o sexo com homens jovens e fortes. Isto é anterior a um texto médico holandês publicado em 1653 que instruía as parteiras a tratar qualquer paciente "histérica" utilizando óleos para "massajar os órgãos genitais com um dedo no interior. Desta forma, a mulher afetada pode ser excitada até ao paroxismo."

Hildegarda de Bingen, a primeira pessoa a descrever o orgasmo feminino. Public domain

3. O arrebatamento

A primeira descrição escrita do orgasmo feminino veio de uma freira do século XII, Hildegarda de Bingen, famosa pelas suas composições musicais, sermões e escritos sobre temas como género, medicina e teologia. Foi enviada para um mosteiro beneditino aos oito anos de idade, foi uma escritora prolífica e tornou-se a primeira pessoa na história (que se saiba) a descrever o orgasmo feminino: “quando uma mulher está a fazer amor com um homem, uma sensação de calor no seu cérebro, que traz consigo um prazer sensual, comunica o sabor desse prazer durante o ato e convoca a emissão da semente do homem. E quando a semente cai no seu lugar, esse calor veemente que desce do seu cérebro atrai a semente para si e segura-a, e em breve os órgãos sexuais da mulher contraem-se, e todas as partes que estão prontas a abrir-se durante o tempo da menstruação fecham-se agora, da mesma forma que um homem forte consegue segurar algo fechado no seu punho."

4. Um estado de transcendência

Continuando com a literatura, o termo francês la petite mort ("a pequena morte") é uma expressão que significa "a breve perda ou enfraquecimento da consciência" e, no uso moderno, refere-se especificamente à "sensação de pós-orgasmo comparada à morte." O primeiro uso atestado com o significado de "orgasmo" foi em 1882. No uso moderno, este termo tem sido geralmente interpretado para descrever o estado pós-orgásmico de inconsciência que algumas pessoas têm depois de terem algumas experiências sexuais. Mais amplamente, pode referir-se à libertação espiritual que vem com o orgasmo ou a um curto período de transcendência como resultado do gasto da "força vital." O crítico literário Roland Barthes falou de la petite mort como o principal objetivo da leitura de literatura, a sensação que se deve ter quando se experimenta qualquer grande literatura.

5. Até onde chegámos...

Em 1869, o médico americano George Taylor inventou o Manipulator, um vibrador movido a vapor com um mecanismo que ocupava uma sala inteira. Pouco prático. O ano estimado em que o primeiro vibrador manual foi vendido nos EUA foi 1900. Aparentemente, os utilizadores tinham de o pôr a funcionar à mão, como se fosse um batedor de ovos.

6. O Ponto Gräfenberg

O ponto “G" tem o nome do investigador Ernest Gräfenberg, que escreveu pela primeira vez sobre o tema nos anos 50. Referindo-se à zona altamente erógena, Gräfenberg escreveu no estudo de 1950 publicado no "The International Journal of Sexology": “a parede anterior da vagina ao longo da uretra é a sede de uma zona erotógena distinta e tem de ser mais tida em conta no tratamento da deficiência sexual feminina."

Hedy Lamarr, a primeira mulher a atingir um orgasmo num filme não pornográfico. Donaldson Collection

7. O primeiro orgasmo feminino no ecrã

Considerada a mulher mais bonita do mundo durante o seu apogeu nos anos 40 e 50, a estrela de Hollywood Hedy Lamarr foi uma das mulheres mais fascinantes da indústria. Foi uma inventora autodidata que desenvolveu uma tecnologia de salto de espetro que levou ao desenvolvimento do GPS, Bluetooth e Wi-Fi seguro. Foi também a modelo da Branca de Neve da Disney, inspirou a Mulher-Gato da DC Comics e gerou controvérsia ao realizar um dos primeiros orgasmos femininos no ecrã. Quando tinha 19 anos e vivia em Viena, a sua cidade natal, Lamarr protagonizou o controverso drama romântico Ecstasy (1933) de Gustav Machatý, no qual teve o primeiro orgasmo feminino no ecrã num filme não pornográfico. O filme causou tanto alarido que o então marido de Lamarr, Friedrich Mandl, tentou suprimi-lo, comprando todas as cópias existentes.

8. Toma lá Usain!

A 45 km/h, a ejaculação é mais rápida do que Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo, que no seu auge atingiu 44,7 km/h.

9. Cocktail, por favor

As filmagens pornográficas são conhecidas por usar várias substâncias como sémen falso, entre as quais se destacam o sabonete para as mãos; o produto de limpeza facial Cetaphil; o leite condensado; uma mistura de claras de ovo, iogurte, amido de milho e água; ou até mesmo a mistura de Piña Colada. E boa sorte para voltar a ouvir a clássica canção de Rupert Holmes "Escape (The Piña Colada Song)" da mesma forma.

10. O recorde de mais orgasmos femininos numa hora

De acordo com um estudo alegadamente conduzido por médicos do Center for Marital and Sexual Studies na Califórnia, uma mulher teve 134 orgasmos numa hora - o maior número alguma vez documentado. Isto equivale a 2,2 orgasmos por minuto. Em contrapartida, o recorde para os homens é de uns míseros 16 orgasmos no mesmo período de tempo. Este número está ligado a um fenómeno recentemente definido: ESR (Expanded Sexual Response), definido como "ser capaz de atingir orgasmos duradouros e/ou prolongados e/ou múltiplos e/ou sustentados e/ou orgasmos de estado que duram mais tempo e são mais intensos do que os padrões clássicos de orgasmo definidos na literatura."

E como bónus, no início deste ano, uma mulher que assistia a um concerto da Orquestra Filarmónica de Los Angeles no Walt Disney Concert Hall teve um orgasmo completo durante a atuação. Isto aconteceu enquanto a orquestra tocava a Sinfonia n.º 5 de Tchaikovsky. Não é a primeira vez que isto acontece com a música, uma vez que se tem afirmado que certas notas musicais podem induzir orgasmos. Se estiver curioso, leia o nosso artigo sobre como a música pode induzir orgasmos de fazer tremer a terra.