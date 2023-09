Notícias terríveis para os consumidores de álcool do Reino Unido. A maior empresa britânica de pubs está prestes a adotar o "surge pricing", o que significa que o custo da bebida vai aumentar nas alturas mais populares.

O Stonegate Group, cujas marcas incluem o Yates's, o Be at one e o Slug & Lettuce, anunciou que a política de preços de emergência entrará em breve em funcionamento em 800 dos seus estabelecimentos.

O sistema de preços dinâmicos entra em vigor numa altura em que os bares estão em alta e os preços das bebidas podem aumentar 20 pence (0,23 euros). O sistema destina-se a compensar o aumento dos custos com o pessoal e os requisitos de licenciamento.

Os preços voltarão ao normal nas alturas menos populares. Trata-se essencialmente de uma "happy hour" inversa, em que, em vez de encorajar as pessoas a irem aos estabelecimentos em momentos mais calmos, é um castigo por quererem beber quando toda a gente o faz.

Teme-se que o aumento do preço do litro de cerveja possa causar raiva entre os frequentadores de pubs. Joel Ryan/AP2008

O Stonegate Group informou os clientes do novo sistema através de um "aviso da polícia." Mas sejamos honestos, não há nada de educado nisto. Numa crise de custo de vida, uma pesquisa mostrou que 50% dos consumidores de bebidas do Reino Unido estão a planear limitar os seus gastos em álcool.

O estudo da marca britânica de bebidas Gunner Cocktails afirmou em janeiro que este seria um "período difícil para muitas marcas de bebidas no Reino Unido, uma vez que a confiança dos consumidores continua a atingir mínimos históricos."

Os preços excessivos já foram um ponto de discórdia para os consumidores em muitos domínios. Desde as complexidades da reserva de comboios no ridículo setor dos comboios privados do Reino Unido, até à indignação que os fãs de música norte-americanos sentiram quando tentaram reservar bilhetes para Taylor Swift através da Ticketmaster no ano passado, está bem estabelecido que os preços excessivos são uma ferramenta de mercado inteiramente dedicada a não beneficiar o cliente.

Quando o fenómeno chegou à indústria das bebidas, foi apelidado de "hora infeliz" pelos meios de comunicação social e pelos concorrentes do Stonegate Group.