De acordo com um novo estudo, um em cada cinco jovens (com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos) não consegue identificar uma curgete. O relatório sugere também que um número significativo de jovens tem dificuldade em manter uma alimentação saudável e equilibrada.

O governo francês está a analisar planos para aumentar a educação económica doméstica após um novo estudo que afirma que um em cada cinco jovens não consegue identificar os legumes do dia a dia.

Um estudo da Harris Interactive, intitulado "Os franceses e a alimentação quotidiana", revela as disparidades de comportamento alimentar entre os diferentes grupos etários da população francesa.

Os jovens entre os 15 e os 24 anos, que representam 20%, não sabem distinguir entre uma curgete e um pepino. Perante a imagem de uma curgete, 18% dos jovens pensaram tratar-se de um pepino, enquanto 2% pensaram ver uma beringela.

Entre as pessoas com mais de 24 anos, também entrevistadas com base nas mesmas imagens, os resultados também não foram prometedores: 11% não reconhecem as curgtes e 10% confundem-nas com pepinos.

A fruta está nos olhos de quem vê

No que diz respeito a outros alimentos, a percentagem de pessoas incapazes de reconhecer uma fruta e um legume desce. A toranja é confundida com uma laranja sanguínea por 16% dos franceses. Desta vez, a proporção é menor entre os jovens com menos de 25 anos, 12% dos quais cometem o mesmo erro.

A couve-flor também foi submetida ao mesmo teste, em que apenas 4% dos inquiridos com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos não souberam responder, contra apenas 1% para o conjunto da população.

Na sequência destes resultados, a Ministra Delegada Olivia Grégoire declarou que o governo tem o desejo de promover uma educação alimentar mais sólida, afirmando que a educação alimentar é simultaneamente "uma questão importante de saúde pública" e "uma questão de poder de compra".

Para incentivar as gerações mais jovens a comer melhor, a cozinhar e a consumir produtos frescos, 83% dos jovens concordam que deveria haver uma melhor informação e educação sobre os produtos alimentares nas escolas.

"Diz-me o que comes e dir-te-ei quem és"

Embora a excelência da cozinha e dos restaurantes franceses represente, desde há muito, uma parte vital da identidade cultural do país, estes resultados surpreendentes provam que os jovens não estão a fazer ratatouille em casa.

O estudo mostra que o consumo de frutas e legumes frescos é menos frequente entre os jovens, que recorrem mais a pratos processados (44% contra 23%).

De facto, 89% dos jovens entre os 15 e os 24 anos preferem alimentos ricos em amido (massa, arroz, batatas) e 40% consomem produtos enlatados e em frascos.

Mais de metade dos jovens entre os 15 e os 24 anos, 59%, come pelo menos uma vez por semana num restaurante de fast food, em comparação com 37% da população total.

Entretanto, apenas 46% das pessoas inquiridas dizem que cozinham produtos frescos, como abobrinhas e pepinos, todos os dias ou quase todos os dias.