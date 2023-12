Atores em roupa interior provocam polémica sobre censura em Espanha

Duas pequenas companhias de teatro de Toledo afirmam que os partidos de direita locais PP e Vox cancelaram a sua peça porque os atores atuaram em roupa interior, afirmando que isso "escandalizava o público".

PUBLICIDADE

Duas pequenas companhias de teatro da região espanhola de Toledo queixaram-se de estarem a ser censuradas pelo governo local de direita, depois de uma das suas peças ter sido cancelada por "escandalizar o público" porque os atores atuaram em roupa interior.

A peça, "Qué dificil es", é uma coprodução entre Los 90 Producen e La Mandanga, e estava prevista para chegar aos palcos da Rede de Artes Cénicas de Castilla-La Mancha a partir de 27 de janeiro.

Mas a Câmara Municipal de Quintanar de la Orden, de direita, retirou a peça da sua programação cultural, alegando que "escandalizaria o público", segundo a queixa das companhias.

"Pensamos que é uma vergonha que, em 2023, a cultura continue a ser censurada, a liberdade de expressão continue a ser silenciada e que possa haver um ataque à cultura a esta escala", disse José Manuel Maciá, ator, coautor e coprodutor da peça, à Euronews.

A flyer for the play "Qué Dificil Es," which is at the centre of a censorship row in Spain. Courtesy: La Mandanga, Los 90 Producen

O membro do conselho que cancelou o espetáculo nunca chegou a ver a peça , de acordo com a queixa.

O governo local de Quintanar de la Orden é liderado pelo conservador Partido Popular (PP), com o apoio do partido de extrema-direita Vox.

A vereadora da Cultura, María del Carmen Vallejo, que é apontada na queixa como o membro do conselho responsável pelo cancelamento, minimizou as críticas. Disse que a peça não foi cancelada por ser escandalosa, mas sim porque o conteúdo "não é do gosto do público".

"É comum reservar um espetáculo e cancelá-lo, ou porque outro espetáculo o convence, ou porque não fica convencido com o espetáculo selecionado quando vê o trailer oferecido pela Rede de Teatro", disse Vallejo.

The cast of the play "Que Dificil Es (How Difficult It Is)". Courtesy: La Mandanga, Los 90 Producen

Uma peça sobre mais do que apenas roupa interior

A peça conta a história de quatro atores num camarim que descobrem pelo seu diretor que a sua peça acaba de ser cancelada. ("Um pouco presciente, não é?", diz Maciá).

"Passa-se num camarim, por isso é que as personagens estão em roupa interior", disse. "Mas já viste as fotografias? Aqueles boxers parecem praticamente fatos de banho."

Mas não se trata apenas de roupa interior, diz Maciá. A peça também aborda questões importantes como o bullying, a paternidade, as doenças mentais e até a depressão e o suicídio de jovens.

"Todos os que nos vêm ver ficam encantados porque, para além de se rirem um pouco, saem sempre com algo significativo", diz Maciá.

"Nunca, mas nunca, recebemos uma queixa de ninguém, nem um comentário sobre os fatos dos atores, nem ninguém a dizer que ficou ofendido ou chocado, como diz esta mulher, pelo facto de estarmos em roupa interior."

Maciá diz que as repercussões financeiras do cancelamento do espetáculo ainda não são claras e que as companhias têm recebido apoio de outros municípios que dizem estar interessados em montar a peça.

A scene from the play "Qué Dificil Es," which was cancelled because the actors performed in their underwear. Courtesy: La Mandanga, Los 90 Producen

Apoio de toda a Espanha

O caso atraiu a atenção dos meios de comunicação social de todo o país, com o governo de coligação de esquerda a defender rapidamente a liberdade de expressão.

O primeiro-ministro Pedro Sánchez denunciou o que chamou de "censura" por parte do PP e do Vox e disse durante uma sessão plenária no parlamento esta semana que as suas ações são "muito graves".

"Enquanto este governo está comprometido com a cultura, os governos do PP e do Vox estão comprometidos com a censura", acrescentou o porta-voz do Partido Socialista, Patxi López.

O Ministro da Cultura, Ernest Urtasun, disse que está "preocupado" com os recentes casos de censura em Espanha, incluindo este exemplo recente em Quintanar de la Orden, e que o seu gabinete tomará medidas "fortes" contra qualquer forma de censura cultural.

PUBLICIDADE

"Há coisas ridículas como o cancelamento de uma peça de teatro porque alguns homens aparecem em roupa interior, o que me parece totalmente desprezível", afirmou em declarações à Europa Press. "Sobre isso, posso dizer que o Ministério da Cultura vai responder com força."

O apoio que têm recebido tem sido encorajador, diz Maciá. "Não somos os primeiros, mas esperamos ser os últimos e que, a partir de agora, ninguém em Espanha censure o que quer que seja, especialmente a cultura deste país, e especialmente por um assunto que não se consegue entender".