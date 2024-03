De Euronews

A propriedade já recebeu ofertas superiores a 30 milhões de libras, cerca de 35 milhões de euros.

A casa de Freddie Mercury em Londres está à venda pela primeira vez desde 1980, ano em que foi comprada pelo cantor.

Garden Lodge, como é conhecida a mansão de tijolo no abastado bairro de Kensington, na capital britânica, é o local onde o ex-vocalista dos Queen viveu a última década da sua vida.

Colocada no mercado pela Knight Frank desde o final do mês passado, a propriedade já recebeu ofertas superiores a 30 milhões de libras (35 milhões de euros).

Mercury terá pagado a casa em dinheiro, que estava na altura avaliada em mais de 500.000 libras (585.000 euros), segundo "Mercury: Uma Biografia Íntima de Freddie Mercury".

"Vi a casa, apaixonei-me por ela e, em meia hora, era minha", disse o artista à época, de acordo com a biografia.

Mercury fez extensas renovações na moradia e apetrechou-a com obras de arte, incluindo peças de Picasso, Dalí e Matisse.

"Gosto de estar rodeado de coisas esplêndidas. Quero levar uma vida vitoriana, rodeada de coisas requintadas.", afirmou.

Freddie Mercury morreu em 1991, aos 45 anos, tendo deixado a vivenda de oito quartos e todos os seus bens à ex-namorada, Mary Austin, que lá vivia.

No último ano, Austin ganhou milhões com a venda da coleção de fatos de palco do cantor, bem como as suas obras de arte, letras de canções e até o piano que Mercury usou para compor a maioria das suas músicas.

"Esta casa tem sido a mais gloriosa caixa de recordações, porque tem tanto amor e calor em todas as divisões", disse Austin, em comunicado.

"Foi uma alegria viver nela e tenho muitas recordações maravilhosas.Agora que está vazia, sinto-me transportada de volta à primeira vez que a vimos.".

"Desde que o Freddie e eu entrámos pelo lendário portão verde, tem sido um lugar de paz, a casa de um verdadeiro artista, e agora é altura de confiar essa sensação de paz a outra pessoa.", acrescentou.

Entrada da casa de Freddie Mercury em Londres Barney Hindle/AP

Sala de jantar da casa de Freddie Mercury em Londres Knight Frank/AP

O famoso portão de acesso ao jardim, inscrito com graffiti e com notas de amor dos fãs, foi um dos 59 bens mais valiosos de Mercury, vendido por 12,2 milhões de libras (14,2 milhões de euros) em setembro.