"Matrix": 25 anos depois, surge uma teoria da conspiração viral

25 anos desde a estreia do primeiro filme Matrix, novas teorias de conspiração estão a ser discutidas. Eis uma que está a tornar-se viral neste momento...

Após a notícia de que a Warner Bros. confirmou que um quinto filme da série de ficção científica está a caminho - mesmo a tempo de celebrar o 25º aniversário da estreia de Matrix - os fãs mais atentos descobriram uma estranha coincidência que está a deixar os teóricos da conspiração em brasa.

De facto, os fãs das histórias de Neo, Trinity e do Merovíngio agarraram-se a um pormenor do filme original de 1999, que aparece quando o agente Smith (Hugo Weaving) está a interrogar Neo (Keanu Reeves).

Nele, vemos o passaporte de Neo. Como todos sabemos, ele nasceu Thomas A. Anderson.

Não há grandes revelações a fazer. No entanto, o passaporte tem como data de validade 11 de setembro de 2001 - o dia dos ataques terroristas ao World Trade Center.

The evidence Warner Bros. - YouTube

A captura de ecrã do passaporte tornou-se viral depois de ter sido publicada no Reddit, o que levou muitas pessoas a avançar com as seguintes teorias:

É uma falha na Matrix. Considerando que o filme foi lançado dois anos antes dos trágicos ataques de 11 de setembro, isto só mostra que o tempo é um círculo plano - como Nietzsche nos quer fazer crer na sua teoria do . Estamos todos presos na Matrix e as nossas vidas não passam de uma construção algorítmica que, de vez em quando, grita para que acordemos para a simulação de que somos escravos. Neo significa, de facto, "Nine Eleven Orchestrated" ("o 11 de setembro foi orquestrado"). Não é uma piada - esta foi uma teoria muito divulgada. As pessoas têm demasiado tempo livre.

Imaginem o que diriam ou inventariam se se apercebessem que, um ano antes do lançamento de Matrix, o clássico de culto dos irmãos Coen O grande Lebowski chegou primeiro - como podemos ver claramente, The Dude escreve a data de 11 de setembro no seu cheque, precisamente 10 anos antes dos ataques terroristas (uma vez que o filme se passa em 1991).

The Dude abides PolyGram Filmed Entertainment - X

25 anos após o seu lançamento, o primeiro filme Matrix continua a suscitar debates, conversas filosóficas e até mesmo discursos científicos. Por exemplo, no ano passado, um professor de física afirmou ter encontrado provas de que estamos a viver numa "simulação de realidade virtual".

O físico Melvin Vopson estabeleceu um paralelo entre a forma como o universo está ordenado e os padrões que se podem encontrar num programa de computador.

Em declarações ao Daily Mail, Vopson disse: "Os meus estudos apontam para uma possibilidade bizarra e interessante de não vivermos numa realidade objetiva e de todo o universo poder ser apenas uma simulação de realidade virtual super-avançada".

Embora tenha admitido não ter "provas definitivas", Vopson mantém-se confiante de que a sua teoria pode levantar algumas questões válidas sobre a hipótese da simulação - a teoria proposta pelo filósofo da Universidade de Oxford Nick Bostrom, que propõe que aquilo que os humanos experienciam como o mundo é, na verdade, uma realidade simulada, tal como uma simulação de computador em que os próprios humanos são construções.

The Matrix Resurrections Warner Bros.

Por outro lado, a recente notícia de que um quinto filme está a ser desenvolvido, depois do dececionante Matrix Resurrections em 2021 (castigado quer pela crítica quer pelo público, arrecadando apenas 159 milhões de dólares em todo o mundo com um orçamento de 190 milhões de dólares), levou os fãs a ameaçar com um boicote, revoltados s com o facto de o novo filme não ser realizado pelas criadoras Lana e Lily Wachowski.

De facto, a próxima sequela será o primeiro filme da série a não ser realizado por um ou ambos os irmãos Wachowski - embora Lana ainda esteja associada como produtora executiva.

"Se não for Wachowski, não assistirei", publicou um fã no X, enquanto outro acrescentou: "Eu estava bem com um novo Star Wars sem George Lucas, mas um novo Matrix sem nenhuma das irmãs Wachowski parece profundamente sacrílego".

Os pormenores do enredo ainda não foram revelados, mas o presidente de produção da Warner Bros. Motion Pictures, Jesse Ehrman, afirmou que a história se baseará no mundo de fantasia sem se afastar demasiado daquilo que fez da série um sucesso.

Ainda não foi anunciada uma data de lançamento ou uma lista oficial do elenco.