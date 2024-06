As melhores coisas para fazer e ver na Europa esta semana

Uma crucificação com cabides, o novo anti-romance de Glen Powell e um dos melhores festivais de música de França.

Feliz mês do Orgulho! Um mês de junho cheio de sol, arco-íris, sorrisos e... tome nota... eleições europeias! Ainda assim, há muitas coisas divertidas a acontecer, com a temporada de festivais a decorrer, uma série de novas exposições a serem reveladas e os êxitos de bilheteira do cinema de verão em abundância.

Vamos a isso.

Exposições

Materialism and Mach de David Mach na Anise Gallery (Londres, Reino Unido)

Não se imagina, olhando para a imagem de cabeçalho deste artigo, mas trata-se de uma figura de 9 pés (2,75 mts) feita com cabides, com os seus fios a sobressaírem de uma figura crucificada chamada "O Ladrão", com o rosto distorcido pela dor. É notável e inquietante, uma presença formidável que ensombra os pensamentos e arrepia as perceções. Criada com minúcia pelo escultor escocês David Mach, nomeado para o Prémio Turner, pode ser observada ao lado de uma seleção de colagens em grande escala de outras obras suas, conhecidas por utilizarem objetos do quotidiano que se transformam em instalações artísticas complexas.

Não se zangue, mas estamos um pouco adiantados em relação a esta exposição - abre a 13 de junho e decorre até 6 de julho.

Festivais e eventos

Nuits de Fourvière (Lyon, França)

Tendo como pano de fundo a colina de Fourvière, onde se encontra um anfiteatro romano de cortar a respiração, este festival de música é um dos mais pitorescos e variados de França. Acontece ao longo de dois meses (30 de maio a 25 de julho), apresentando um alinhamento de espetáculos musicais excitantes que incluem (para citar apenas alguns) LCD Soundsystem, Cat Power, Patti Smith, Justice e AIR, juntamente com outros espetáculos de dança, teatro, comédia e muito, muito mais.

"É um evento verdadeiramente vibrante, e o melhor é que pode entrar e sair, e passar algum tempo a explorar Lyon e os seus deslumbrantes arredores enquanto recupera da noite em que esteve", escreveu o escritor da Euronews Culture, David Mouriquand, no nosso resumo dos melhores festivais europeus.

Cinema

O homem do golpe

Em 2001, a revista Texas Monthly publicou um artigo intitulado "Hit Man", da autoria de Skip Hollandsworth. Nele, detalhava-se a vida bizarra e fascinante de Gary Johnson, um "assassino" infiltrado do Departamento de Polícia de Houston que ajudou a condenar aqueles que procuravam assassínio por encomenda. Richard Linklater, o realizador por detrás de clássicos como a trilogia Before e Dazed and Confused, leu este artigo na altura - mas não conseguiu perceber para onde foi a história depois de Johnson se ter reformado.

Quase vinte anos mais tarde, um dos homens mais carismáticos e bonitos que já passaram pelo planeta, Glen Powell (Top Gun: Maverick) , trouxe a ideia de volta a Linklater e, juntos, tornaram-na realidade. O filme resultante é um anti-romance espirituoso e encantador que apresenta gatos com o nome do modelo estrutural da psique de Freud e a energia sexual escaldante de Powell e Adria Arjona. Que mais se pode querer?!

Séries de TV

'Becoming Karl Lagerfeld' (Disney+)

Foi o mentor criativo por detrás do renascimento da casa Channel nos anos 80, da modernização da linha de peles da Fendi e do desenvolvimento da sua própria marca de moda de enorme sucesso. Deixou também 1,5 milhões de dólares (1,38 milhões de euros) ao seu gato. O estilista alemão Karl Lagerfeld era uma lenda, excêntrica e fascinante. Um novo espetáculo, baseado no livro "Kaiser Karl" de Raphaelle Bacque, documenta a sua lenta ascensão ao sucesso, começando em Paris em 1972. Uma peça de época com uma textura rica para mergulhar - mas não use calças de fato de treino enquanto o faz (Lagerfeld disse que são "um sinal de derrota").

Música

David Lynch e Chrystabell: 'Sublime Amor Eterno'

Era o anúncio que todos os fãs de David Lynch esperavam com entusiasmo, depois de o realizador de Eraserhead ter dito na semana passada que algo estava para "ver e ouvir". Embora não se trate de um regresso de "Twin Peaks" ou de uma longa-metragem, é outra colaboração emocionante com a musa de longa data de Lynch, Chrystabell. O seu novo álbum, intitulado "Cellophane Memories", será lançado a 2 de agosto. O primeiro single já foi partilhado no YouTube, um tremeluzir de harmonias assombrosas que nos mergulham numa paisagem de sonho inquietante, tanto de beleza como de desgraça. Não esperávamos nada menos do que isso.