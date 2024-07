De Gorkem Sifael

Fuad Ibrahimov, Diretor Musical Geral e Maestro Chefe da Orquestra Sinfónica do Estado do Azerbaijão, partilha a sua profunda ligação com Shusha, uma cidade rica em património cultural e um ponto crucial na sua jornada musical. Ibrahimov, que também é maestro-chefe da Neue Philharmonie Munique e da Orquestra de Câmara de Baku, recorda com carinho que irá reger o Festival de Música de Khari Bulbul de 2021, em Shusha, cumprindo um sonho de longa data.

Shusha tem um significado histórico como o local de nascimento do grande compositor do Azerbaijão, Uzeyir Hajibeyli. A rica herança musical da cidade, juntamente com as experiências de infância de Ibrahimov lá, desempenhou um papel crucial na sua educação musical. Lembra-se com carinho de ter recebido um violino do estimado compositor azerbaijano Suleiman Aleskerov, um presente que marcou o início da sua jornada musical.

Apesar dos desafios da guerra e do deslocamento, a paixão de Ibrahimov pela música permaneceu firme, graças ao apoio inabalável da sua mãe e da Fundação Heydar Aliyev. Este apoio permitiu-lhe estudar na Alemanha e garantir posições de prestígio em grandes orquestras, realizando sonhos que antes considerava impossíveis.

Ibrahimov participa na edição de 2024 do Festival de Música de Khari Bulbul e enfatiza a importância do festival em reunir músicos de todo o mundo e enriquecer a vida cultural de Shusha. Expressa o seu orgulho por Shusha ter sido escolhida como a Capital da Juventude de 2024 e incentiva os jovens a perseguirem as suas paixões com amor e honestidade.