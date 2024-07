Coprodução luso-croata vence Festival Curtas de Vila do Conde

Júri da 32ª edição rendeu-se a "That's how I love you", de Mário Macedo.

Uma colaboração entre Portugal e a Croácia valeu ao realizador luso Mário Macedo o prémio principal do festival Curtas de Vila do Conde, já na edição número 32, que terminou este sábado.

"That's how I love you" (no original, "Tako te volim") foi filmado na Croácia e com um elenco exclusivamente croata. O filme de 18 minutos conta a história de uma criança que aprende uma lição cruel ao passar férias na casa dos avós no campo.

A propósito deste filme e do Grande Prémio da Competição Internacional, o júri diz que "para um filme que se constrói a partir de uma aproximação subtil e inteligente a uma criança e ao seu ambiente, construindo tensão num mundo onde a ternura e a crueldade podem coexistir, permitindo-nos tempo para perceber o crescimento e como o amor emana, é um filme lúdico que nos trouxe alegria e que permanecerá connosco e com o público com quem partilhámos a sessão".

Imagem de "Very gentle work" Nate Lavey

O prémio de Melhor Curta de Animação foi para "Les animaux vont mieux" de Nathan Ghali (França); "Very Gentle Work", de Nate Lavey (EUA) venceu o prémio de Melhor Documentário e "Panadrilo", de Marcela Heilbron (Panamá) o de Melhor Ficção. Na Competição de Curtas Nacionais, o prémio principal foi para "Rinha", de Rita M. Pestana.