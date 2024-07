E esta? Hello Kitty não é um gato, revelam os criadores

A famosa personagem foi criada em 1974 e celebra este ano o seu 50º aniversário. E só agora, os criadores da Hello Kitty fizeram algumas revelações, dizendo que ela não é uma gata e que, na verdade, ela própria tem um gato. E um namorado também.

O mundo é um lugar confuso e frequentemente assustador, e o que é necessário agora, mais do que nunca, são certezas estáveis e garantias de ferro fundido a que possamos recorrer em tempos turbulentos.

Portanto, não precisávamos disto.

Em honra do 50º aniversário da Hello Kitty - que ocorre oficialmente no dia 1 de novembro - a Sanrio, a principal empresa da personagem, lançou uma bomba que está a deixar toda a gente de boca aberta.

A popular personagem de desenhos animados, criada por Yuko Shimizu, aparentemente não é um gato.

"Hello Kitty não é um gato", afirmou Jill Koch, vice-presidente sénior de marketing e gestão de marcas da Sanrio, no Today Show da NBC.

Mas, calma. Se ela não é um gato, então o que é?

"Na verdade, ela é uma menina nascida e criada nos subúrbios de Londres", continuou Koch. "Tem uma mãe e um pai e uma irmã gémea, Mimmy, que é também a sua melhor amiga".

Bigodes, orelhas de gato, e chama-se "Kitty"... Mas não é um gato.

E nenhuma boca para confirmar ou negar esta notícia.

Que conveniente.

A Hello Kitty - que na verdade se chama Kitty White - pesa "três maçãs e tem cinco maçãs de altura", tem o seu próprio gato chamado Charmmy Kitty, um namorado chamado Daniel e centenas de amigos.

"A sua mensagem principal é a amizade, a bondade e a inclusão e parte do que a ajudou a transcender fronteiras, línguas e culturas é o facto de ser compreensível para todos", segundo Koch.

A personagem japonesa Hello Kitty abraça um fã no 40º aniversário em 2014 Eugene Hoshiko/AP

Criada por Yuko Shimizu, funcionária da Sanrio, em 1974, a Hello Kitty apareceu pela primeira vez num porta-moedas para crianças. Nas décadas seguintes, a personagem tornou-se uma das mais reconhecidas da cultura pop, com brinquedos, desenhos animados e vestuário que geraram mais de 80 mil milhões de dólares até à data para a Sanrio - e até inspiraram uma canção controversa de Avril Lavigne. As vendas anuais a retalho atingiram 5 mil milhões de dólares no ano passado.

Mas voltando à revelação humana...

Os fãs não estão a acreditar. Um deles escreveu no X: "É uma gata e nada me fará mudar de ideias", ao que outro respondeu: "Pela minha sanidade mental e infância, mantenho-me fiel a isso".

Um utilizador acrescentou: "Nunca vi um ser humano com bigodes e orelhas de gato na vida real. ISTO É UM GATO E EU NÃO VOU SER ENGANADO DESTA MANEIRA!!!"

Claramente, esta catástrofe não está a correr bem. No entanto, não é a primeira vez que a verdadeira identidade da Hello Kitty é revelada.

Christine R. Yano, uma antropóloga da Universidade do Havai, passou anos a estudar a Hello Kitty, e até escreveu o livro "Pink Globalization: Hello Kitty's Trek Across The Pacific", publicado pela Duke University Press no ano passado. De acordo com o Los Angeles Times, o estudioso da Kitty descobriu o facto de a Hello Kitty ter sido, de facto, uma menina há dez anos.

"Ela nunca é retratada de quatro. Anda e senta-se como uma criatura de duas pernas".

Também teve conhecimento de outros factos pouco conhecidos, incluindo o facto de ser do signo Escorpião, com uma queda para a tarte de maçã.

Yano acrescentou que as características ilegíveis de Kitty (a ausência de uma boca, para começar) ajudaram a cultivar os seguidores da personagem.

"A Hello Kitty funciona e tem sucesso, em parte, devido ao facto de o seu design ser pouco nítido", afirmou Yano. "As pessoas vêem a possibilidade de uma série de expressões. Podemos dar-lhe uma guitarra, podemos pô-la em palco, podemos retratá-la como ela é. Essa simplicidade dá-lhe um atrativo especial. Essa simplicidade dá-lhe um apelo a tantos tipos de pessoas".