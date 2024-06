Muitas pessoas utilizam referências da cultura pop para as suas palavras-passe. E um novo estudo prova que se trata de uma péssima ideia.

PUBLICIDADE

Um novo estudo revelou as palavras-passe de cultura pop mais perigosas (ou seja, passíveis de serem pirateadas) e os super-heróis da banda desenhada estão no topo da lista.

O estudo, realizado pela Mailsuite, analisou 300 milhões de contas pirateadas e identificou as palavras-passe com referências à cultura pop que deve evitar.

Então, qual é a mais perigosa?

Afinal, o próprio Homem de Aço, como "Super-Homem", é a palavra-passe mais hackeável. O super-herói da DC apareceu em 584.697 violações de dados.

O segundo lugar foi para a banda de rock Blink-182, que apareceu em 482.244 violações, enquanto o bronze foi para o vizinho do Super-Homem da DC, o Batman, com 352.422. Bruce Wayne não deve estar muito entusiasmado com isso.

Para ver a lista completa, basta descer a página.

Para aqueles que se preocupam com este tipo de coisas, a DC está a ganhar, uma vez que a Marvel só aparece em nono lugar, com o Homem-Aranha a entrar no top 10 com 253.179 violações.

"Infelizmente, os piratas informáticos estão demasiado conscientes da confiança da humanidade em práticas de palavras-passe pouco seguras", afirmou a Mailsuite. "Uma em cada quatro pessoas reutiliza a mesma palavra-passe em mais de onze sites e aplicações, o que significa que um hacker que obtenha acesso a uma conta pode rapidamente obter acesso às restantes, num efeito dominó."

Aqui estão as 25 senhas de referência da cultura pop mais hackeáveis:

Super-Homem Blink-182 Batman Guerra das Estrelas Eminem 50 Cent Metallica Slipknot Homem-Aranha Minecraft Hello Kitty Barbie New York Yankees Green Day Slayer Flo Rida Pantera Warcraft Linkin Park Boston Red Sox Rammstein Harry Potter Avatar Exterminador Pikachu

Quando se trata de atores, deve ter reparado que eles nem sequer figuram nas 25 principais palavras-passe da cultura pop.

No entanto, se apenas esta categoria for analisada, Zac Efron lidera a lista como a palavra-passe mais utilizada, seguido de Brad Pitt e Johnny Depp. De forma bastante deprimente, apenas uma mulher aparece no top 10 - Emma Watson, em quarto lugar.

Aqui estão os 10 nomes de atores mais utilizados como palavras-passe, de acordo com as violações de dados:

Zac Efron Brad Pitt Johnny Depp Emma Watson Al Pacino Will Smith Jared Leto Vin Diesel Tom Cruise Jackie Chan

Então, o que deve ser feito se estiver empenhado na ideia de incluir alguma cultura pop nas suas palavras-passe? Bem, para começar, evite estas 35. E como bónus adicional, o Mailsuite aconselha os utilizadores a evitar a personalização.

"Mais de um terço das pessoas inclui informações pessoais nas suas palavras-passe", explicam. "Por isso, tudo o que um hacker precisa de fazer para decifrar o código é vasculhar as redes sociais em busca de pistas."