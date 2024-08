De Euronews com AP

Steven Tyler anunciou que lesionou as suas cordas vocais em setembro passado durante um espetáculo da sua Peace Out: The Farewell Tour. A banda anunciou agora que não vai continuar em digressão.

Os Aerosmith afirmaram que a voz do vocalista Steven Tyler ficou permanentemente danificada devido a uma lesão nas cordas vocais ocorrida no ano passado e que a banda já não vai continuar em digressão.

A banda quatro vezes vencedora de um Grammy, responsável por êxitos como "Dream On", "Walk This Way" e "Love in an Elevator", publicou um comunicado anunciando o cancelamento das restantes datas da sua digressão e revelou uma atualização sobre a voz de Tyler.

"Ele passou meses a trabalhar incansavelmente para que a sua voz voltasse ao que era antes da lesão. Vimo-lo a lutar apesar de ter a melhor equipa médica ao seu lado. Infelizmente, é evidente que não é possível uma recuperação total da sua lesão vocal", refere o comunicado. "Tomámos uma decisão difícil e dolorosa, mas necessária - enquanto banda de irmãos - de nos retirarmos das digressões".

Tyler anunciou que lesionou as cordas vocais em setembro durante um espetáculo da Peace Out: The Farewell Tour. Tyler disse numa declaração no Instagram na época que a lesão causou sangramento, mas que ele esperava que a banda estivesse de volta depois de adiar alguns shows.

A banda, composta por Tyler, Joe Perry, Brad Whitford, Tom Hamilton e Joey Kramer, estava perto do início de uma digressão de despedida de 40 datas quando Tyler se lesionou.

"Sempre quisemos arrasar nas nossas atuações. Como sabem, a voz do Steven é um instrumento como nenhum outro", afirmou a banda na sua declaração aos fãs.

"Foi a honra das nossas vidas que a nossa música se tornasse parte da vossa", acrescentou a banda. "Em todos os clubes, em todas as grandes digressões e em momentos grandiosos e privados, deram-nos um lugar na banda sonora das vossas vidas."