Katy Perry sob investigação em Espanha devido a potenciais danos ambientais

De David Mouriquand

O Departamento do Ambiente das Ilhas Baleares declarou que vai ser realizada uma investigação para determinar se as filmagens do vídeo "Lifetimes" de Katy Perry causaram danos ambientais nas dunas protegidas de S'Espalmador.

PUBLICIDADE

Katy Perry não está a ter um bom verão. Depois do lançamento desastroso do single "Woman's World" com mensagens satíricas e confusas, que parecem um hino regressivo de pseudo-empoderamento, há agora problemas legais a resolver.

A estrela pop norte-americana está a ser investigada em Espanha por potenciais danos ambientais ocorridos durante as filmagens do vídeo do seu novo single "Lifetimes".

A nova canção é a segunda faixa a ser partilhada do sexto álbum de Perry, "143", e as filmagens do seu vídeo nas Ilhas Baleares, em Espanha, aparentemente não foram autorizadas.

Uma declaração do Departamento do Ambiente das Ilhas Baleares afirma que será realizada uma investigação para determinar se a filmagem do vídeo causou danos ambientais nas dunas protegidas de S'Espalmador, que faz parte do Parque Natural de Ses Salines em Ibiza e Formentera. O governo das Baleares descreveu a zona como sendo de "grande valor ecológico".

O videoclip realizado por Stillz para a faixa produzida por Dr. Luke mostra a cantora a passar o dia na praia antes de festejar toda a noite. Uma das cenas foi filmada nas dunas de S'Espalmador, numa zona proibida marcada por cordas.

O Departamento do Ambiente salienta que o vídeo não constitui um "crime contra o ambiente", mas sim uma infração, uma vez que as filmagens "podem ser autorizadas" quando devidamente solicitadas. A produtora responsável pelo videoclip não apresentou qualquer pedido de autorização.

Os singles "Woman's World" e "Lifetimes" antecedem o próximo álbum de Perry, 143, que será lançado a 20 de setembro.