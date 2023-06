Três em cada cinco dos 12 milhões de lares britânicos com máquina de lavar louça admitem que fazem uma lavagem prévia antes de carregarem a máquina, um desperdício de dinheiro e água.

Milhões de famílias no Reino Unido estão a utilizar incorretamente as máquinas de lavar louça, desperdiçando dinheiro e água, de acordo com uma investigação.

A Utilita Energy, o único fornecedor de energia do Reino Unido criado para ajudar os agregados familiares a consumir menos energia, analisou os resultados de um estudo sobre o comportamento de 2000 agregados familiares para descobrir os maus hábitos mais comuns relacionados com a utilização da máquina de lavar louça.

O grupo descobriu que as famílias do Reino Unido estão a desperdiçar 450 milhões de libras (525 milhões de euros) todos os anos por não utilizarem corretamente as suas máquinas de lavar louça.

Aqui estão as duas coisas mais importantes a evitar quando se utiliza o eletrodoméstico.

Os maus hábitos na utilização da máquina de lavar loiça desperdiçam 525 milhões de euros por ano

A utilização incorreta das máquinas de lavar louça está a levar quase 8 milhões de famílias do Reino Unido a desperdiçar 71 libras (83 euros) por ano em eletricidade e água.

De acordo com a Utilita Energy, a lavagem desnecessária de objetos antes de carregar a máquina de lavar louça e a não mudança para o modo ECO causam as maiores perdas financeiras.

Três em cada cinco dos 12 milhões de lares do Reino Unido com máquina de lavar louça admitem lavar previamente a louça antes de carregar a máquina. As razões mais comuns para a "dupla lavagem da loiça" foram a preocupação com o entupimento do aparelho e o desejo de o manter limpo.

Dois em cada cinco agregados familiares afirmaram que lavavam a loiça até estar completamente limpa antes de a colocarem na máquina de lavar louça.

O hábito de "lavar a loiça duas vezes" custa às famílias cerca de £38 (€44) por ano quando se utiliza água quente e £11 (€13) quando se utiliza água fria.

A investigação da Utilita Energy também revelou que três em cada cinco famílias nunca utilizaram o modo ECO da sua máquina de lavar louça, que reduz as temperaturas de lavagem e de enxaguamento durante um ciclo. A utilização deste modo poderia permitir às famílias poupar, em média, 34 libras (40 euros) por ano.

A "lavagem dupla da loiça" desperdiça 4.576 litros de água por ano

Os maus hábitos de lavagem da loiça também estão a prejudicar o planeta, segundo o estudo da Utilita Energy.

Lavar a loiça antes de a colcar na máquina desperdiça 4.576 litros de água limpa por ano, o que equivale a 2.422 piscinas olímpicas no total todos os agregados familiares.

O grupo calculou também que o impacto ambiental da "dupla lavagem da loiça" é equivalente às emissões de carbono geradas pela condução de 849 milhões de quilómetros num automóvel normal, ou 34 000 vezes à volta da Terra.

A investigação da Utilita Energy espera incentivar as famílias britânicas a mudar os seus hábitos de lavagem da loiça.

"Saber o que os nossos hábitos nos estão a custar pode encorajar-nos a reconsiderar os nossos comportamentos e, neste caso, as poupanças são significativas, pelo que se espera que as famílias pensem duas vezes", afirma Archie Lasseter, diretor de sustentabilidade da Utilita.

"Podemos dizer às famílias quanto dinheiro vão poupar, mas até ao momento de carregarem a máquina de lavar louça sem uma pré-lavagem e verem sempre resultados positivos, não ficarão convencidas. Esperamos que esta campanha informativa encoraje as pessoas a confiar nas suas máquinas e a poupar o bolso e o planeta no processo."