Tomatina 2024: Cenas da maior luta de tomates do mundo

De Euronews com AP

Na cidade de Buñol, no leste de Espanha, os foliões divertem-se a arremessar toneladas de tomates moles na festa anual da “Tomatina”. Veja as fotografias da festa deste ano.

PUBLICIDADE

Na quarta-feira, 28 de agosto - a última do mês - 22 mil foliões bombardearam-se uns aos outros com tomates, durante o confronto anual de rua “La Tomatina” em Espanha, na cidade de Buñol, no leste do país.

Mas que não se pense que a festa é apenas o arremesso dos tomates. Quem quer participar na Tomatina tem de comprar bilhete e tem atividades logo desde manhã.

Este ano, o evento começou às 9 da manhã com um pequeno almoço de cortesia da Câmara Municipal de Buñol.

Depois, por volta das 10 horas, os participantes puderam assistir, ou até mesmo participar, no chamado “Palo Jabón”. Basicamente existe uma vara enorme completamente ensaboada com um presunto espetado no topo. Os mais ousados podem escalar o poste e ganhar o tão cobiçado troféu: o presunto.

Depois desta brincadeira, chega então a anfitriã da festa e o momento mais esperado do dia: a batalha mais internacional do mundo, La Tomatina.

Há vários bilhetes disponíveis, o mais barato, ronda os 15 euros e inclui apenas a entrada no "recinto" da Tomatina. Depois os preços vão aumentando - entre 35 e 45 euros - e podem incluir acessórios para a batalha (como óculos de proteção e t-shirts oficiais), acesso a um cacifo, entrada no "after party" ou ainda uma paella e sangria.

A origem desta tradição espanhola é tão hilariante quanto as imagens que dela surgem todos os anos. Confira e depois leia como surgiu a Tomatina:

Um folião deita-se numa piscina de tomates esmagados durante a festa anual da “Tomatina”. 2024 Credit: AP Photo

Estima-se que o evento que acontece anualmente em Buñol - perto de Valência - este ano tenha tido uma lotação máxima de 22 mil pessoas Credit: AP Photo

Foliões atiram tomates uns aos outros durante a “Tomatina” anual Credit: AP Photo

Jovem deita-se numa piscina de tomates esmagados durante a “Tomatina” Credit: AP Photo

Um casal partilha um momento “fofinho” enquanto estão deitados na piscina de tomates do festival Credit: AP Photo

Foliões participam na batalha de tomates vestidos a rigor com as t-shirts oficiais do evento Credit: AP Photo

Dois rapazes tentam escapar à multidão num plano mais alto, mas tendo em conta as marcas na parede são também alvo de tomates Credit: AP Photo

Quando os tomates desaparecerem, mas a confusão permanecer, começa a verdadeira festa de limpeza! Credit: AP Photo

Depois da festa fica apenas um mar vermelho Credit: AP Photo

Como começou a Tomatina? Era uma vez...

Um grupo de jovens completamente louco que, na última quarta-feira de agosto de 1945, decidiu juntar-se ao desfile de Gigantes e Cabeçudos da vila de Buñol, de forma muito animada.

A energia dos jovens era tanta que acabou por derrubar um participante que, furioso, começou a arremessar várias coisas, nas quais tomates de uma banca de legumes. Em resposta, as pessoas também lhe atiraram tomates, até serem parados pela polícia.

O episódio podia ter ficado por aqui, mas nos anos seguintes, reza a história que os mesmos jovens voltaram a repetir a brincadeira levando tomates de casa para os arremessar.

Embora a polícia tenha interrompido a "luta de tomates", e a Tomatina ter sido proibida nos anos 50, a voz do povo foi a que falou mais alto e o evento foi atorizado mais tarde.

A cobertura mediática que o evento teve na década de 1980 fez com que a Tomatina se tornasse um fenómeno mundial que atrai, até hoje, milhares de pessoas de todo o mundo.

Em 2002, a Tomatina de Buñol foi declarada Festa de Interesse Turístico Internacional pela secretaria do Turismo.

E foi assim que surgiu a tradição que, na primeira vez que aconteceu, foi considerada apenas uma zaragata popular.