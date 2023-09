Camiões despejaram 120 toneladas de tomates maduros na rua principal da cidade espanhola de Buñol para que os participantes do festival os atirassem uns aos outros, pintando a cidade de vermelho.

15.000 foliões divertiram-se a arremessar tomates uns aos outros na edição deste ano do festival "La Tomatina" em Espanha, na cidade de Buñol, no leste do país.

O confronto transformou a rua, as suas casas e os participantes num mar de polpa de tomate.

Esta festa, que se realiza numa zona rica em tomates, teve origem numa escaramuça espontânea entre adolescentes locais em 1945.

A cobertura mediática que teve durante a década de 1980 fez com que se tornasse um fenómeno nacional e mundial, atraindo participantes de todo o mundo.

Para proteger os olhos, os participantes usam óculos de natação e, normalmente, optam por t-shirts e calções como indumentária.

Aqui estão algumas das melhores fotografias da luta de tomates deste ano:

Os foliões acabam por tomar um autêntico banho de polpa de tomate Alberto Saiz/AP

"La Tomatina" atrai foliões de todo o mundo Alberto Saiz/AP

Buñol fica pintada com polpa de tomate Alberto Saiz/AP

A luta incessante com tomates como armas de arremesso Alberto Saiz/AP

120 toneladas de tomates maduros foram usadas na edição deste ano Alberto Saiz/AP

15 mil foliões juntaram-se à festa este ano Alberto Saiz/AP