Vanessa Paradis fala dos sonhos musicais e pesadelos com a IA

Ao lado deIsabelle Huppert e Benicio del Toro, a icónica Vanessa Paradis é uma das convidadas de honra do Festival de Cinema Lumière para esta 16ª edição.

A artista multidisciplinar de 51 anos já fez de tudo.

Desde a fama internacional aos 14 anos, com o single "Joe Le Taxi", passando por uma carreira musical de sucesso, com álbuns aclamados pela crítica como "M et J" de 1988, "Bliss" de 2000 e o deslumbrante "Divinidylle" de 2007, até à carreira de modelo e uma filmografia que a viu colaborar com alguns dos maiores cineastas modernos, como Jean-Claude Brisseau (Noce Blanche), Patrice Leconte (Une Chance Sur Deux, La Fille Sur Le Pont), Jean-Marc Vallée (Café de Flore) e Yann Gonzalez (Knife + Heart), não há muito que a estrela francesa não tenha feito.

Claro que a artista ficou conhecida durante algum tempo na imprensa mundial como a mulher de Johnny Depp, mas a sua carreira ultrapassa qualquer mexerico de tabloide. O Festival de Cinema Lumièrecelebra a sua carreira a projeção de três dos seus filmes mais queridos: La Fille Sur Le Pont (A Rapariga na Ponte) e Café de Flore, já mencionados, bem como a comédia romântica de sucesso L'Arnacoeur (Despedaçado) de Pascal Chaumeil.

A Euronews Culture conversou com Vanessa Paradis sobre o festival, o desejo de um dia protagonizar um musical, os receios em relação à inteligência artificial e o que os próximos anos reservam a uma das mais queridas intérpretes francesas.

Vanessa Paradis em Lyon para o Festival de Cinema Lumière - 13/10/24 Euronews Culture

Euronews Culture: É uma das convidadas de honra da edição deste ano do Festival de Cinema Lumière. Qual é a sensação de ver a sua carreira celebrada no local de nascimento do cinema?

Vanessa Paradis: É, obviamente, muito lisonjeiro e comovente. Antes de vir para o festival, sabia que ia haver uma masterclass em que teria de participar e estava a pensar se teria alguma coisa interessante para dizer! Mas é um festival maravilhoso, que celebra o cinema e o património do cinema. Há tanta gente - cinéfilos sublimes! Quer dizer, eu posso ser cinéfila, mas, muitas vezes, faltam-me referências e metade da informação, e por isso pode ser menos excitante falar de cinema. Por acaso estávamos a falar dos filmes que fiz e filmei. E eu não sabia que ia haver uma montagem de cinco minutos com muitos extratos de filmes em que participei. Fiquei tonta e muito emocionada. Tinha medo de responder às perguntas com lágrimas nos olhos... Foi demasiado!

É verdade que é um festival que provoca muitas emoções...

Sim, porque os convidados vêm falar dos seus filmes e dos filmes dos outros, mas não há competição no Festival Lumière. Não há nada em jogo, por isso toda a gente está muito mais descontraída. É tão raro, de facto... Como hei de dizer isto? Na nossa vida, no nosso trabalho, é sempre uma coisa pela outra. Servimo-nos uns dos outros. Mas aqui, é uma celebração e mais uma dádiva. É algo gratuito. É uma forma feia de o descrever, mas percebem o que quero dizer? É algo natural. E depois ir ver filmes - filmes antigos que não se veem no grande ecrã... Penso nos pais que vêm com os seus filhos ver estes filmes e isso para mim é muito, muito comovente.

É simultaneamente íntimo e grandioso...

É exatamente isso.

O musical no qual sonho ser protagonista é aquele para o qual tenho de treinar durante um ano inteiro - para aprender a dançar números que não sei, para cantar canções incríveis enquanto conto uma história sumptuosa. É esse o meu sonho! Vanessa Paradis Cantora e atriz

Vanessa Paradis Euronews Culture

Tivemos a oportunidade de lhe perguntar, antes da cerimónia de abertura, qual era o seu "filme Rosebud", o filme que a faz amar o cinema e ao qual regressa mais vezes. Disse-nos que era Singin' In The Rain (Serenata à chuva), que parece perfeito para si, tanto como cantora, como atriz. O que me leva à pergunta - quando é que vamos ter um musical?

É o meu sonho entrar num! Já me ofereceram musicais, mas não são completamente musicais - são musicais "de vez em quando". Tive a oportunidade de participar no filme dos irmãos Poiraud, Atomik Circus, no qual cantei algumas canções e dancei alguns números... Mas não era totalmente um musical. O musical que eu sonho em protagonizar é aquele para o qual tenho de treinar durante um ano inteiro - para aprender a dançar números que não conheço, para cantar canções incríveis enquanto conto uma história sumptuosa. É esse o meu sonho! Posso-me culpar por não ter chegado lá depois de todos estes anos de trabalho. Talvez não o tenha provocado o suficiente ou não o tenha procurado suficientemente. Mas nunca é demasiado tarde!

No outro dia, acabei por rever o seu filme de 1998, Une Chance Sur Deux , no qual contracena com dois titãs do cinema francês que, infelizmente, já não estão entre nós: Jean-Paul Belmondo e Alain Delon, que morreu há alguns meses...

Tenho muita sorte por ter sido a pessoa que esteve nesse cenário, entre Delon e Belmondo, e por ter sido filmada por Patrice Leconte. Quem não gostaria de contracenar com estes dois, que se reencontravam no ecrã ao fim de tantos anos? E eu pude ser a jovem mulher por quem estes dois potenciais pais estão a lutar. Posso dizer que tive a sorte de filmar com estes dois, e também de filmar com Jeanne Moreau, com Depardieu, Bruno Crémer, Daniel Auteuil... Estou a esquecer-me de mencionar muitos outros, mas é uma loucura a sorte que tive e a emoção que isso me causa.

O seu gosto pela comédia sobressai na sua filmografia, assim como uma espécie de anticonformismo na escolha dos papéis.

É um desejo de aventura. Um desejo de experimentar coisas que não se conseguem na vida real. Desempenhar papéis fortes, desempenhar papéis coloridos e exprimir-se. É isso que é tão excitante em desempenhar papéis fortes, loucos, poéticos. Tive o prazer de trabalhar com pessoas que tinham muito humor e muita poesia. E, claro, muito amor também. Por isso, quando estou a desempenhar um papel difícil ou delicado, há sempre isso no meu coração - porque, no fim de contas, somos todos pessoas que querem ser amadas e amar.

Vanessa Paradis no Festival de Cinema Lumière - 13/10/24 Euronews Culture

Não acredito que a IA possa matar a profissão criativa. Quero dizer, não quero acreditar nisso. A inteligência artificial já não pode pôr em perigo os espectáculos ao vivo. Teremos sempre isso. Quanto ao cinema... Bem, vejam o vencedor do Prémio Lumière deste ano - Isabelle Huppert. Vamos ver a IA a tentar criar uma falsa Isabelle Huppert! Vanessa Paradis Cantora e atriz

Voltando ao Festival Lumière, este parece ser o festival ideal para os cinéfilos, com as suas restaurações de filmes antigos, alguns dos quais podem ser vistos no ecrã pela primeira vez em décadas. Isto parece colidir com a utilização desenfreada da IA, tanto no cinema como na música, uma vez que a inteligência artificial parece estar em contradição com o que este festival representa em termos de património cultural. O que pensa destes avanços tecnológicos? Está intrigada ou assustada com o facto de poderem representar o princípio do fim para criativos como você?

Sim, assusta-me. Mas depois disso, não sei. Não sei o suficiente sobre inteligência artificial para saber exatamente o que pode ou não pode fazer, mas sei que para a medicina, por exemplo, é algo extraordinário e que pode salvar vidas. Nesse caso, acho que é fabulosa. Por outro lado, na arte, acho a utilização da IA absolutamente horrível. Além disso, há muita gente que se apropria das nossas imagens, das nossas letras, das nossas canções, que engana o público... Acho isto feio. E mostra mais uma vez que os seres humanos vão sempre um pouco longe demais com coisas que têm potencial para serem boas. Há sempre um momento em que vamos longe demais.

Como espécie, não somos particularmente subtis...

É verdade. Mas não acredito que a IA possa matar a profissão criativa. Quero dizer, não quero acreditar nisso. A inteligência artificial já não pode pôr em perigo os espetáculos ao vivo. Teremos sempre isso. Quanto ao cinema... Bem, vejam o vencedor do Prémio Lumière deste ano - Isabelle Huppert. Vamos ver a IA a tentar criar uma Isabelle Huppert falsa! A IA nunca será capaz de fazer no ecrã o que ela é capaz de nos fazer sentir com a sua atuação, com as suas emoções fortes. Não acredito que uma inteligência artificial possa igualá-la.

É uma artista versátil e que muda de forma. O que é que o futuro lhe reserva? Seja na música, no cinema e também no teatro, depois da sua nomeação para o Prémio Molière com a peça "Maman"... Que perspetivas tem para os próximos anos?

Vejo os próximos anos a correr muito bem, porque vou começar a rodar um filme na próxima semana. É o próximo filme de Jérôme Commandeur, com François Damiens e Laurent Lafitte. Estou ansiosa por começar. E depois também estou a preparar o meu novo álbum, por isso, quando estiver pronto, tenho de o lançar e fazer uma digressão... Por isso, os próximos anos vão ser muito ocupados! E quase me esquecia, há também o filme da Anne Le Ny, que filmei no ano passado(Histoire d'un mariage), e que será lançado no próximo mês de fevereiro. Portanto, como podem ver, muito ocupada!

E em breve, esperemos, esse musical com que sonha...

Sim, espero... Dedos cruzados!

O Festival de Cinema Lumière decorre até 20 de outubro.