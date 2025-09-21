Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Culinária italiana nomeada para património imaterial da UNESCO

Pessoas à mesa em Itália
Pessoas à mesa em Itália
Direitos de autor Andrew Medichini/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
De Euronews
Publicado a
O Governo e a Associação dos Municípios Italianos (ANCI) promoveram a candidatura da cozinha italiana a Património Imaterial da Unesco. A Itália já tem 61 sítios do Património Mundial e 19 sítios do Património Imaterial.

A cozinha como ritual de convívio e de união familiar. O Ministério da Agricultura, da Soberania Alimentar e das Florestas, o Ministério da Cultura e a Associação Nacional dos Municípios Italianos promoveram a candidatura da cozinha italiana a património imaterial da Unesco.

O anúncio foi feito no domingo com uma iniciativa nacional e internacional. No domingo, 21 de setembro, em vários municípios, de norte a sul da Itália, e em várias embaixadas em todo o mundo, foi organizado o evento "Almoço de domingo - Italianos à mesa": um momento de encontro e de convívio entre cidadãos em torno de pratos tradicionais italianos.

Ministro Lollobrigida: "Estamos a candidatar-nos a um ritual"

"Não estamos a nomear uma forma de cozinhar, mesmo que todas as cozinhas regionais italianas tivessem as qualificações necessárias para serem reconhecidas como património imaterial pela Unesco, estamos a nomear um ritual", afirmou o ministro da Agricultura, Soberania Alimentar e Florestas, Francesco Lollobrigida.

"Um rito que pertence a todos nós, que começa com a escolha dos alimentos, passa pela cozinha e chega às nossas mesas, onde ainda falamos sobre o que estamos a comer. A cozinha italiana é isto, é um saber antigo transmitido, é a alegria de estarmos juntos, de nos reunirmos e de mantermos vivas as relações familiares e de amizade. O almoço de domingo é a expressão máxima deste traço cultural que o mundo nos inveja. Ver tanta gente reunida nas piazzas italianas será uma grande demonstração do que é a cozinha para os italianos", acrescentou Lollobrigida.

Meloni: "A cozinha italiana vale 250 mil milhões de euros em todo o mundo"

"Eu costumava passar o almoço de domingo com os meus avós, para mim o almoço de domingo também está ligado ao 'pastarelle', incluindo o diplomata", disse a primeira-ministra Giorgia Meloni no programa televisivo da RAI "Domenica In".

"A cozinha italiana é uma das coisas mais extraordinárias que temos, a que melhor diz respeito à nossa cultura, à nossa identidade, à nossa tradição, à nossa força, mas também à nossa economia, porque a cozinha italiana vale cerca de 250 mil milhões de euros em todo o mundo e nós queremos torná-la reconhecida", acrescentou a primeira-ministra.

"Da alta cozinha à cozinha popular, a Itália, devido às suas caraterísticas geográficas variadas e estratificações históricas multiformes, é embelezada por uma extraordinária pluralidade de ingredientes, pratos, ocasiões e rituais ligados à alimentação. A história da alimentação é a história da civilização e da cultura. A cozinha italiana reflete a sociedade, a história e a nossa relação com o território: para além de ser uma peculiaridade totalmente italiana, cuja primazia é reconhecida há muito tempo em todo o mundo", comentou o Ministro da Cultura Alessandro Giuli, "apoiamos, portanto, com a maior convicção e participação a candidatura da cozinha italiana a património imaterial da Unesco".

A comida é um pilar da nossa identidade e uma poderosa cola social. Não há refeição sem partilha, não há mesa sem uma história para contar. Reunirmo-nos para comer é um ritual que une gerações, famílias e comunidades inteiras. Foi desta ligação profunda que nasceu a ideia de escolher o almoço de domingo como símbolo para promover a candidatura da cozinha italiana a património da Unesco", sublinhou o presidente da Anci e presidente da Câmara Municipal de Nápoles, Gaetano Manfredi.

"Com esta iniciativa, que envolve vários municípios e territórios, queremos sublinhar que a nossa cozinha é muito mais do que uma simples arte culinária: é a expressão de uma cultura popular e acessível, que engloba gestos, rituais e saberes antigos, reforçando a ligação entre a terra e as pessoas, e representa um dos principais recursos da economia e da cultura do nosso país", acrescentou Manfredi.

Património material e imaterial da Itália no âmbito da Unesco

Para além de ser o país com o maior número de sítios classificados como património da UNESCO no mundo, com 61 sítios espalhados por todo o país, a Itália tem também 19 patrimónios imateriais . Os mais recentes são a arte sineira tradicional e a prática do canto lírico.

